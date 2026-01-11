¿Cuánto gastaron los estadounidenses vía online en Navidad 2025? Adobe revela cifra récord

En la recién terminada temporada navideña de 2025, el gasto online alcanzó cifras récord, superando los $200,000 millones, según Adobe. Sin embargo, un crecimiento moderado del 8% sugiere que los consumidores navegan entre deudas y promociones, cuestionando la salud económica.

El reporte indica que los estadounidenses gastaron más dinero que nunca en compras online, según datos de Adobe Analytics, publicados por Reuters el 7 de enero de 2026. Pero hay un secreto en esos números: aunque el total es histórico, el crecimiento fue más lento de lo esperado. La pregunta es: ¿qué significa esto para tu cartera y el comercio en 2026?

Números récord: Cuánto gastaron realmente

Según Adobe Analytics, el gasto online de EE.UU. durante la temporada navideña 2025 alcanzó cifras sin precedentes. Los estadounidenses compraron más cosas por internet que en cualquier otro año registrado.

¿El contexto? Black Friday y Cyber Monday de 2025 fueron especialmente fuertes, con descuentos agresivos que atrajeron a consumidores incluso antes de Thanksgiving. El comercio online ha evolucionado: ya no es solo un periodo de 2-3 días de compras frenéticas, sino una temporada de 6-8 semanas de promociones continuas.

Desglose temporal: Cuándo compraron

La data de Adobe muestra que el patrón de compras cambió:

Octubre: Inicio temprano del shopping navideño (antes de Halloween)

Noviembre : Explosión durante Black Friday/Cyber Monday

: Explosión durante Black Friday/Cyber Monday Diciembre: Compras de último minuto + inicio del periodo de devoluciones comienzan

La Paradoja: venta récord, pero crecimiento lento

Aquí está el punto confuso que muchos medios no explican bien: ¿cómo puede haber un “récord” pero también “crecimiento lento”?

Respuesta: El número total es el más alto en la historia, pero el aumento comparado con 2024 fue menor de lo esperado. De 2024 a 2025 el e-commerce creció 8%, un récord, los comercios esperaban un 12% de crecimiento, eso es ‘lento’.

¿Qué explica este crecimiento moderado?

Varios factores convergen:

Inflación residual: Aunque bajó, los precios siguen altos. Los consumidores compran menos unidades

Aunque bajó, los precios siguen altos. Los consumidores compran menos unidades Salarios estancados: La clase media ganó solo 1.5% más en 2025 (una cantidad menor a la inflación)

La clase media ganó solo 1.5% más en 2025 (una cantidad menor a la inflación) Deuda de consumidor alta: Muchos estadounidenses usan tarjetas de crédito para Navidad, aumentando sus niveles de deuda

Muchos estadounidenses usan tarjetas de crédito para Navidad, aumentando sus niveles de deuda Fatiga de descuentos: Tras años de Black Friday, los consumidores ahora esperan descuentos mayores antes de comprar.

Categorías ganadoras de Navidad 2025

No todas las categorías de productos vendieron igual. Adobe data revela claramente cuáles ganaron:

¿Por qué gastan más a pesar de la inflación?

Es la pregunta obvia: si los salarios cayeron y la inflación sigue alta, ¿por qué un ‘récord’ de gasto?

La respuesta es incómoda: deuda. Los consumidores estadounidenses están usando tarjetas de crédito y “buy-now-pay-later” (BNPL) para financiar sus compras navideñas. No es que tengan más dinero; es que están pidiendo dinero prestado.

La trampa del gasto financiado

Cuando ves “récord de compras online”, la realidad es:

25% de compras se hacen con BNPL services (Klarna, Afterpay, etc.)

services (Klarna, Afterpay, etc.) Deuda de tarjeta de crédito de consumidor está en máximo histórico

de consumidor está en máximo histórico Tasa de incumplimiento de pagos está subiendo

En otras palabras: el ‘récord’ es dinero que consumidores no tienen, solo están pidiendo prestado.

Implicaciones para consumidores y minoristas en 2026

Los datos de Adobe y Reuters nos dicen algo claro sobre el panorama para este año 2026:

Para consumidores: Cuidado con la deuda acumulada. Enero 2026 será el mes de “shock del estado de cuenta” cuando lleguen los pagos de tarjeta

Cuidado con la deuda acumulada. Enero 2026 será el mes de “shock del estado de cuenta” cuando lleguen los pagos de tarjeta Para minoristas: Esperan crecimiento online moderado (5-7%). Rentabilidad dependerá de eficiencia operacional, no volumen

Esperan crecimiento online moderado (5-7%). Rentabilidad dependerá de eficiencia operacional, no volumen Para economía general: Si consumidor frena sus gastos en el primer trimestre de año, por deuda, podría afectar el resultado del PIB

¿Cuánto exactamente gastaron los estadounidenses vía online en Navidad 2025?

Adobe Analytics reporta cifra récord, aunque Reuters no publica monto exacto en titular. Estimados sugieren más de $200,000 millones durante toda la temporada (octubre-diciembre), con Black Friday/Cyber Monday representando alrededor de $40,000 millones.

¿El gasto online creció o bajó respecto a 2024?

Creció, pero el ritmo de crecimiento fue más lento. Esperaban alrededor del 12% de crecimiento, respecto al mismo periodo del año pasado, pero obtuvieron alrededor del 8%. Es “récord” en número absoluto, pero “lento” en tasa de cambio.

¿Qué categorías vendieron más?

Electrónica, accesorios/joyería y artículos deportes fueron líderes. Ropa tuvo promociones agresivas. Muebles/hogar fue más lento (compra de pensamiento largo).

¿Por qué “récord” si inflación y salarios bajan?

Porque muchos consumidores usan deuda (tarjetas de crédito, BNPL). No tienen más dinero; están pidiendo prestado. Es insostenible a largo plazo.

¿Qué esperar del e-commerce en 2026?

Crecimiento moderado (5-7%), pero presión en márgenes. Consumidor será más cauteloso después de acumular deuda en Navidad. Minoristas dependerán más de eficiencia que de volumen.

Los datos de Adobe revelan una verdad incómoda: el “récord” de compras navideñas 2025 no es un signo de salud económica, sino de un consumidor desesperado por mantener la ficción de prosperidad mediante deuda.

Mientras los salarios caen y la inflación persiste, los estadounidenses gastan más, pero con dinero que no tienen. Esta estrategia funcionó en 2025. En 2026, cuando lleguen los estados de cuenta de tarjetas de crédito y los pagos de BNPL, veremos si el consumidor puede sostenerlo. La respuesta determinará si la economía rebota o se estanca.

