Familia demanda a escuela por casi $1 millón por servirle a su hijo pretzels sazonados con limpiador de hornos

Una familia reclama $950,220.85 después de que su hijo presuntamente comiera un pretzel contaminado con limpiador de hornos en Fowler Middle School, en Tigard, Oregón. La demanda señala que el menor sufrió síntomas físicos y que sus padres no fueron informados oportunamente.

Qué reclama la familia

El estudiante, identificado como L.L., sintió ardor inmediato en la boca y la garganta tras comer el alimento, según la demanda.

Posteriormente presentó dolor de pecho, malestar estomacal y ansiedad relacionada con comer en la escuela.

La acción judicial fue presentada en septiembre ante el Tribunal de Circuito del condado de Washington.

Los demandados son el Distrito Escolar Tigard-Tualatin, la directora Cindy Pellicci y la encargada de cocina que presuntamente colocó el producto sobre los pretzels.

Las reclamaciones incluyen responsabilidad objetiva, negligencia, confinamiento ilegal y violaciones de derechos civiles.

Cómo habría ocurrido la contaminación

El incidente ocurrió el 20 de octubre de 2025, durante el almuerzo de sexto grado. Se sirvieron 37 pretzels contaminados con limpiador Alto-Shaam.

Más de 50 alumnos habrían comido porciones de esos alimentos.

El distrito calificó lo sucedido como un error humano accidental.

Kaylee Spiering, madre de un estudiante, explicó a FOX 12 que unas tabletas de limpieza fueron trituradas y colocadas en una bolsa.

“La bolsa quedó sobre el mostrador y alguien la confundió con sal para ponerla sobre los pretzels”, declaró.

La demanda también recoge el testimonio de Chloe Larson, trabajadora sustituta de cocina, quien probó el condimento e identificó que era limpiador de hornos.

Según el escrito, la encargada posteriormente describió la sustancia como jabón ante los administradores.

La familia sostiene que esa empleada ofreció explicaciones distintas: que tenía prisa y que había dejado el limpiador fuera para utilizarlo después en un equipo de cocción a vapor.

Cuestionan la respuesta de la escuela

Según la demanda, transcurrieron casi 30 minutos desde que el personal advirtió lo ocurrido hasta que contactó al centro de toxicología Poison Control.

El escrito alega que L.L. permaneció aproximadamente una hora en una habitación mientras lo examinaban y vigilaban, y que después regresó a clases.

Sus padres presuntamente no fueron notificados hasta el envío de una comunicación unas dos horas después del incidente.

Pellicci defendió la actuación del plantel en un correo a las familias: “Entendemos que el incidente alimentario de hoy generó una alarma significativa dentro de nuestra comunidad escolar”.

“La seguridad y la salud de nuestros estudiantes es nuestra máxima prioridad, y queremos asegurarles que se siguieron los protocolos para identificar inmediatamente a los estudiantes que comieron los pretzels y comprobar si presentaban enfermedades o reacciones adversas”, añadió.

La investigación policial no derivó en cargos

La policía cerró inicialmente su investigación después de hablar por teléfono con la encargada de cocina y no establecer causa probable de un delito.

El hidróxido de sodio, presente en ciertos limpiadores Alto-Shaam, puede causar vómitos, dolor torácico y abdominal, dificultad para tragar y lesiones corrosivas rápidas, incluso hemorragias gastrointestinales, según información toxicológica de los CDC.

Estos riesgos generales no equivalen a lesiones confirmadas en todos los alumnos involucrados.

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