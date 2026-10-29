Recaudan más de $189,000 para trabajador que sufrió una broma mientras acomodaba pizzas

Un trabajador de Red Baron que reclamó a un creador de contenido por molestarlo mientras acomodaba pizzas congeladas recibió una respuesta solidaria en internet. La campaña de GoFundMe mostraba $189,818 recaudados mediante unas 5,700 donaciones al momento de la redacción de esta nota.

This broke me.



Find this man. Find him and I will personally fundraise for him. pic.twitter.com/hwdHT8hJvI — Sarah Fields (@SarahisCensored) October 28, 2026

Una broma que terminó en reclamo

El incidente ocurrió dentro de un supermercado.

Según el portal Dexerto, el creador se acercó al empleado y fingió robarle dinero utilizando su teléfono.

El trabajador reaccionó molesto y explicó que debía haber llegado a casa una hora antes y que al día siguiente tenía que levantarse a las 5 de la mañana para atender otras diez tiendas.

“¡Probablemente estás ganando dinero con esto, yo ni siquiera puedo pagar mi maldita hipoteca! Y tengo cuatro hijos en casa. ¡Así que no tiene gracia!”, exclamó.

El video llevaba la marca de la cuenta de Instagram @thea.ctiveworld, también conocida como ThreeOfAKind.

De las críticas a una colecta

Luke Oakenshield organizó la recaudación en GoFundMe para darle un respaldo económico al empleado.

Su preocupación era que la confrontación pudiera costarle el trabajo, aunque no se ha confirmado que haya recibido una sanción o que lo hayan despedido.

La campaña fue creada el 27 de octubre de 2026.

El portal Dexerto informó que para el 28 de octubre había reunido más de $20,000 con 170 donaciones.

Desde entonces, el apoyo continuó creciendo hasta superar ampliamente esa cantidad al día de hoy.

Oakenshield, quien utiliza el nombre WereTheBrews en Reddit, aseguró que logró encontrar al trabajador y conversar con él y su pareja por WhatsApp.

“Él y su familia están pidiendo privacidad en este momento y están asombrados por lo que está sucediendo”, explicó.

“Hablé por videollamada con él y su pareja en WhatsApp durante un rato, y definitivamente es él”, añadió.

Después compartió otro mensaje: “Walt Z, de Michigan, envía un sincero agradecimiento y está absolutamente asombrado por cuánto le ha importado esto a la gente. GoFundMe está tomando la iniciativa para transferirle todo esto. Todos ustedes son unas estrellas, y se nota”.

El video provocó indignación en redes

Las imágenes circularon en X y Reddit, donde numerosos usuarios defendieron al empleado y cuestionaron que se utilizara a alguien trabajando para producir entretenimiento.

“La pérdida de los estribos más justificada que he visto. El hombre más amable hasta que este imbécil lo llevó al límite”, comentó una persona.

Otro usuario comparó la escena con Falling Down, la película de 1993 protagonizada por Michael Douglas: “Así es como empieza la secuela de Falling Down”.

También hubo advertencias sobre las consecuencias de estas grabaciones: “A estos bromistas les va a terminar muy mal. Ese hombre de Red Baron está bajo presiones del mundo real y algún idiota le hace bromas sobre robarle dinero que este hombre apenas tiene”.

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