Miami Heat presenta la nueva estatua de Dwyane Wade tras corregir su rostro

Los Miami Heat revelaron este viernes una versión actualizada y corregida de la estatua de Dwyane Wade a las afueras del Kaseya Center. La decisión de la franquicia responde a la intensa polémica y ola de críticas desatada tras la inauguración del monumento original en 2024, cuando aficionados y medios señalaron ampliamente que el rostro de la escultura no se asemejaba a la leyenda del baloncesto.

El propio exjugador explicó los motivos del rediseño a través de sus redes sociales: “Me hice una pregunta bastante sencilla: ‘Si la gente no siente esa conexión al mirar el rostro, ¿por qué no intentar mejorarlo?’. Escuchamos y mantuvimos conversaciones sinceras con todos los implicados, y todos estuvimos de acuerdo en hacer ajustes a la cabeza”. El trabajo de remodelación mantuvo intacta la escultura de cuello hacia abajo, centrando las modificaciones exclusivamente en la fisonomía facial para lograr un parecido preciso con la realidad.

Wade, seleccionado en el draft de 2003 y referente absoluto de la franquicia durante 15 de sus 16 campañas en la NBA, fue el pilar fundamental en los tres títulos que exhiben los Heat en sus vitrinas (2006 como MVP de las Finales, y 2012-2013 integrado en el icónico ‘Big Three’ junto a LeBron James y Chris Bosh). El ajuste escultórico se suma al homenaje institucional permanente al jugador, cuyo dorsal ‘3’ fue retirado en 2020 y quien cuenta además con una avenida nombrada en su honor frente al recinto de Miami-Dade desde 2021.

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