NBA: Jalen Williams terminó en el hospital tras espeluznante lesión en victoria del Thunder [Video]

Jalen Williams salió en camilla tras una lesión en la pierna durante la victoria de los Oklahoma City Thunder por 108-101 ante Los Angeles Clippers, un episodio que relegó el resultado a un segundo plano en el Paycom Center.

La acción ocurrió a falta de un minuto y 14 segundos para el final del cuarto período, cuando Oklahoma City Thunder ganaba por 103-99. Williams atacó el aro, recibió una falta de Kris Dunn y cayó al suelo.

En las repeticiones que ofrecieron en la transmisión oficial se pudo ver cómo su tobillo quedó en una posición anormal al impactar contra el suelo.

?? | La lesión en el tobillo de Jalen Williams, jugador de la NBA en Estados Unidos. pic.twitter.com/7ZJjxTjVnl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

El alero recibió atención médica sobre la cancha y luego fue retirado en camilla. El público lo despidió con una ovación, a la que el jugador respondió con un gesto. La reacción de sus compañeros reflejó la preocupación: Gilgeous-Alexander se mostró afectado y Chet Holmgren se llevó las manos a la cabeza tras observar la posición de la pierna de Williams.

Los árbitros sancionaron la jugada como una falta flagrante de tipo uno. Tras la salida de Williams, Shai Gilgeous-Alexander lanzó y anotó los dos tiros libres correspondientes.

Thunder muy afectado por la lesión

El entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault, ofreció una reacción breve al ser consultado por la situación de su jugador. “Ahora mismo no estamos muy bien”, dijo el técnico.

Gilgeous-Alexander amplió el mensaje de respaldo para su compañero. “Me siento fatal por él. Va a ser muy duro perder a un jugador de su nivel, pero no se ha ido para siempre. Volverá mejor que nunca, lo sabemos. Solo hay que aguantar hasta entonces”, afirmó.

El base canadiense también aludió a la relación de Williams con la competencia y a los contratiempos físicos que atravesó durante el último tiempo. “Ha tenido muy mala suerte, pero está preparado para ello. Le encanta jugar y le encanta competir. Es lo que lo define”, expresó.

La lesión se produjo después de una campaña en la que Williams solo disputó 33 partidos de fase regular. El jugador se recuperó de una operación en la muñeca derecha y también padeció problemas en los isquiotibiales. Las molestias musculares afectaron además su participación en los playoffs. La ausencia o la condición física limitada del alero incidieron en el rendimiento de los Thunder durante esa etapa.

Williams había comenzado el nuevo curso como una pieza de la rotación de Oklahoma City, con participación superior a los 30 minutos en el duelo frente a los Clippers. Su versatilidad en ambos costados de la cancha lo ubicaba como una de las alternativas principales del equipo junto a Gilgeous-Alexander y Holmgren. El jugador transita el primer año de una extensión de contrato por cinco temporadas, aunque no precisan el monto del acuerdo.

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