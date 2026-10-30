WTA prohibió a tenista española usar brazalete negro como muestra de luto por accidente ferroviario

La organización del Torneo WTA de Cantón (China) denegó la solicitud de la tenista española Kaitlin Quevedo para lucir un crespón negro en su indumentaria durante su partido de cuartos de final frente a la suiza Jil Teichmann, como muestra de respeto hacia los 69 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Urda, España.

La decisión fue justificada institucionalmente por la WTA bajo su estricta política de vestimenta, símbolos y eslóganes sobre la pista, en vigor desde el 1 de octubre de 2024. A través de un comunicado remitido a la agencia EFE, el circuito femenino aclaró que “no se permite la exhibición de ningún símbolo o eslogan que esté asociado a una causa, movimiento o iniciativa en la ropa o equipamiento antes, durante o después de un partido, a menos que forme parte de una campaña oficial respaldada por la WTA”.

El organismo matizó que la norma se restringe al área de la pista y entrevistas oficiales, manteniendo la libertad de las jugadoras de expresarse en redes sociales o fuera del torneo.

En lo estrictamente deportivo, la jugadora canaria se sobrepuso al veto institucional e impulsó su rendimiento sobre la pista dura china para vencer a Teichmann por 7-6(2) y 6-3.

La iniciativa de Quevedo buscaba emular la acción realizada en el circuito masculino ATP por el español Rafa Jódar en el Torneo de Basilea, quien sí obtuvo el visto bueno de las autoridades para portar la cinta negra durante su enfrentamiento ante Valentin Vacherot.

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