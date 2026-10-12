Carlos Alcaraz cayó ante Zizou Bergs en Shanghái y se despide del número uno

Sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái. Carlos Alcaraz quedó eliminado del torneo chino tras caer ante el belga Zizou Bergs en dos sets por parciales de 7-5 y 7-6(4), en un partido de poco más de dos horas en el que el español no logró imponer su mejor tenis.

Bergs blasts past Alcaraz! ??



He defeats the world number 3 to grab the biggest win of his career! ?@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/C0fEEWddOk — ATP Tour (@atptour) October 12, 2026

El murciano llegó a la competición con buenas sensaciones, pero se encontró con un rival que aprovechó sus oportunidades y mantuvo la concentración en los momentos decisivos. Con este resultado, Alcaraz se despidió de la posibilidad de conquistar por primera vez el certamen asiático.

El primer set fue disputado, con ambos tenistas buscando tomar la iniciativa desde el fondo de la pista. Sin embargo, Bergs consiguió los quiebres necesarios para inclinar la balanza a su favor y cerrar el set por 7-5.

En el segundo parcial, el belga volvió a poner en aprietos al español. Alcaraz reaccionó, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break, pero Bergs se mostró más sólido en el desempate y selló la victoria.

El triunfo representó uno de los resultados más importantes de la carrera del tenista belga, quien consiguió dejar fuera a uno de los principales favoritos del torneo.

A HUGE upset ?



The moment @ZizouBergs defeated No. 2 seed Alcaraz, securing his last-16 spot!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/Rhzf3BRGff — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 12, 2026

Se queda sin número del mundo

La eliminación tuvo consecuencias importantes para el ranking ATP. Al quedar fuera de Shanghái, Carlos Alcaraz perdió sus posibilidades matemáticas de finalizar la temporada 2026 en la cima del tenis masculino.

De esta manera, el alemán Alexander Zverev aseguró el número uno de fin de año, un logro que lo colocará como el primer tenista alemán en cerrar una temporada en lo más alto de la clasificación mundial.

El año de Sascha ?



?? @AlexZverev asegura el ATP Year-End No. 1 presented by PIF, siendo el primer alemán en conseguirlo. pic.twitter.com/VwqEaXkg0j — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) October 12, 2026

Para Alcaraz, la derrota representa un duro golpe en su intento por cerrar la temporada en la cima, además de dejar pendiente la conquista de un torneo que todavía no figura en su palmarés.

El español seguirá buscando su primer título en Shanghái. El torneo chino es uno de los Masters 1000 que aún no ha conseguido ganar, junto con los certámenes de Canadá y París.

Pese a su eliminación, el murciano todavía tiene objetivos importantes en el cierre de la temporada, en una etapa en la que buscará recuperar sensaciones y mantenerse competitivo frente a los mejores del circuito.

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