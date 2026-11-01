Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en el Superclásico argentino

Boca Juniors se quedó con una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino tras derrotar este domingo por 1-0 a River Plate en La Bombonera, en el marco de la penúltima jornada del Torneo Clausura. Un solitario tanto de cabeza de Lautaro Di Lollo al minuto 27 inclinó la balanza a favor del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El encuentro estuvo marcado por la controversia arbitral y la tensión desde los primeros compases. El juez central Nicolás Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta apenas al minuto 9 por una infracción sobre el ataque auriazul, dejando al ‘Millonario’ en inferioridad numérica durante casi todo el partido. En el tramo final del cotejo (minuto 79), Gonzalo Montiel también vio la tarjeta roja, dejando a la visita con nueve futbolistas y provocando una fuerte indignación en el banquillo y la plantilla de River.

Con este triunfo, el ‘Xeneize’ recuperó la cima de la tabla anual acumulada con 60 unidades, aventajando por un punto a Rosario Central. La victoria le aseguró a Boca su clasificación directa a la Copa Libertadores del próximo año y le deja servida la oportunidad de coronarse si vence a Defensa y Justicia en la fecha final. Entretanto, el equipo azul y oro se prepara para una agenda cargada que incluye la semifinal de Copa Argentina ante Banfield (14 de noviembre) y la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro en Barranquilla (21 de noviembre). Por su parte, River (23 pts en la Zona B) se jugará su pase a la fase final del Clausura en la última fecha ante Aldosivi en Mar del Plata.

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