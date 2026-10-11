Max Verstappen gana el Gran Premio de Singapur de F1 en su carrera 250

Max Verstappen completó un fin de semana dominador en el circuito urbano de Marina Bay al adjudicarse la victoria en el Gran Premio de Singapur, la decimoséptima prueba del certamen de Fórmula 1.

En su Gran Premio número 250 en la categoría reina, el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull conquistó por primera vez en su trayectoria la emblemática cita nocturna, elevando su historial a 73 triunfos tras haberse impuesto previamente en la carrera sprint del sábado e iniciar desde la pole position.

El podio en la noche singapurense lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en la segunda posición y el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en el tercer escalón.

Con este resultado, el joven piloto de Mercedes, de 20 años, consolidó aún más su liderato en la clasificación general de pilotos con 340 puntos, ampliando a 102 la ventaja sobre su compañero George Russell, lo que le permitirá tener su primera oportunidad matemática de proclamarse campeón del mundo en la próxima cita de Austin (EE. UU.).

Por detrás de los tres primeros, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri concluyeron en el cuarto y quinto puesto respectivamente, tras un incidente en las vueltas finales donde la pugna con Lewis Hamilton le abrió el camino del podio a Antonelli.

Entre los latinoamericanos, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) finalizó en la decimoséptima posición, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se vio obligado a retirar su monoplaza a mitad de la competencia.

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