Fórmula 1 confirmó que Ruanda albergará el Gran Premio de África desde 2030
La F1 ha anunciado que Ruanda albergará el Gran Premio de África con un contrato de 10 años a partir de la década de 2030
Es oficial: la Fórmula 1 volverá a África. Este martes se confirmó oficialmente un acuerdo de diez años para que Ruanda organice el GP de África a partir de la próxima década.
No se precisa el año, dependerá de los tiempos de construcción del circuito, pero se entiende que para 2030 o 2031 podría incorporarse al calendario. Se construirá un trazado permanente en Bugesera a 40 kilómetros de la capital, Kigali. El Rwanda international Circuit ha sido diseñado por el expiloto Alex Wurz en colaboración con el estudio de Hermann Tilke.
Es un circuito fluido, con curvas de media y alta velocidad que recuerda a las pistas europeas de la vieja escuela y a Interlagos. Así, la F1 cumplirá con uno de sus grandes objetivos: en un calendario global de 24 grandes premios, por fin habrá uno en África.
Nuevo hito para la Fórmula 1
Stefano Domenicali, CEO del campeonato, asegura: “Es un hito para la F1. Con Ruanda, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados. África es la casa de más de 100 millones de aficionados a la F1”.
El italiano agradece a Paul Kagame, presidente de Ruanda y principal impulsor de esta carrera, que celebra: “El hoy es de África. Durante más de tres décadas el primer campeonato de automovilismo del mundo ha competido sin nuestro continente. Eso cambia ahora. Este circuito y el nuevo aeropuerto internacional generarán empleo, habilidades, turismo y oportunidades de negocio para toda la región”.
“FIA trabajará de cerca con FOM y nuestros socios del circuito para alcanzar los más altos estándares”, dice Ben Sulayem, presidente de FIA.
En África 30 años después
En 2030 habrán pasado 35 años desde la última carrera de Fórmula 1 en África. El GP de Sudáfrica se disputó en 23 ocasiones entre 1962 y 1993. Las primeras tres ediciones en el circuito de East London, con victorias para Graham Hill (1962) y Jim Clark (1963 y 1965). Y el resto, en Kyalami, ininterrumpidamente hasta 1985 y con un regreso fugaz en 1992 y 1993.
Clark y Lauda lo ganaron tres veces en total, más que nadie, por las dos de Stewart, Mansell y Prost. En 1958 también se había celebrado el GP de Marruecos, con victoria de Stirling Moss en un circuito improvisado en las afueras de Casablanca.
Durante los últimos años, la F1 exploró diferentes posibilidades en el continente. Se valoró Sudáfrica, con un ambicioso proyecto privado para construir un circuito permanente en Ciudad del Cabo ante las dificultades para remodelar Kyalami. MotoGP celebró el GP de Sudáfrica en Pakhisa Freeway, en Welkom, entre 1999 y 2004, pero esas instalaciones quedaron en desuso.
También se postuló Marruecos con un megaproyecto en Tánger. La Fórmula E y el Mundial de Turismos habían competido en Marrakech entre 2016 y 2024. Ruanda ha reforzado su apuesta por el deporte internacional organizando Mundiales de ciclismo (2025), el congreso de la FIFA (2023) o la Asamblea General de la FIA en 2024.
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