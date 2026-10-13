Fórmula 1 confirmó que Ruanda albergará el Gran Premio de África desde 2030

Es oficial: la Fórmula 1 volverá a África. Este martes se confirmó oficialmente un acuerdo de diez años para que Ruanda organice el GP de África a partir de la próxima década.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda



The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s#F1 pic.twitter.com/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

No se precisa el año, dependerá de los tiempos de construcción del circuito, pero se entiende que para 2030 o 2031 podría incorporarse al calendario. Se construirá un trazado permanente en Bugesera a 40 kilómetros de la capital, Kigali. El Rwanda international Circuit ha sido diseñado por el expiloto Alex Wurz en colaboración con el estudio de Hermann Tilke.

Es un circuito fluido, con curvas de media y alta velocidad que recuerda a las pistas europeas de la vieja escuela y a Interlagos. Así, la F1 cumplirá con uno de sus grandes objetivos: en un calendario global de 24 grandes premios, por fin habrá uno en África.

We're heading back to Africa ?



Celebrating the excitement and spirit of connection with our host nation, Rwanda, through a special poem by Malaika Uwamahoro, featuring Naomi Schiff#F1 pic.twitter.com/7uRYUC07RT — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

Nuevo hito para la Fórmula 1

Stefano Domenicali, CEO del campeonato, asegura: “Es un hito para la F1. Con Ruanda, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados. África es la casa de más de 100 millones de aficionados a la F1”.

Announcing F1’s return to Africa in Kigali, Rwanda! ???



Our President and CEO Stefano Domenicali was joined on stage by the President of Rwanda Paul Kagame and FIA President Mohammed Ben Sulayem to announce the historic agreement#F1 pic.twitter.com/dFQdrrgzc3 — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

El italiano agradece a Paul Kagame, presidente de Ruanda y principal impulsor de esta carrera, que celebra: “El hoy es de África. Durante más de tres décadas el primer campeonato de automovilismo del mundo ha competido sin nuestro continente. Eso cambia ahora. Este circuito y el nuevo aeropuerto internacional generarán empleo, habilidades, turismo y oportunidades de negocio para toda la región”.

“FIA trabajará de cerca con FOM y nuestros socios del circuito para alcanzar los más altos estándares”, dice Ben Sulayem, presidente de FIA.

En África 30 años después

En 2030 habrán pasado 35 años desde la última carrera de Fórmula 1 en África. El GP de Sudáfrica se disputó en 23 ocasiones entre 1962 y 1993. Las primeras tres ediciones en el circuito de East London, con victorias para Graham Hill (1962) y Jim Clark (1963 y 1965). Y el resto, en Kyalami, ininterrumpidamente hasta 1985 y con un regreso fugaz en 1992 y 1993.

Clark y Lauda lo ganaron tres veces en total, más que nadie, por las dos de Stewart, Mansell y Prost. En 1958 también se había celebrado el GP de Marruecos, con victoria de Stirling Moss en un circuito improvisado en las afueras de Casablanca.

Durante los últimos años, la F1 exploró diferentes posibilidades en el continente. Se valoró Sudáfrica, con un ambicioso proyecto privado para construir un circuito permanente en Ciudad del Cabo ante las dificultades para remodelar Kyalami. MotoGP celebró el GP de Sudáfrica en Pakhisa Freeway, en Welkom, entre 1999 y 2004, pero esas instalaciones quedaron en desuso.

También se postuló Marruecos con un megaproyecto en Tánger. La Fórmula E y el Mundial de Turismos habían competido en Marrakech entre 2016 y 2024. Ruanda ha reforzado su apuesta por el deporte internacional organizando Mundiales de ciclismo (2025), el congreso de la FIFA (2023) o la Asamblea General de la FIA en 2024.

FIRST LOOK! The plans for the purpose-built circuit in Bugesera, Rwanda ??



Located 40 kilometres south of Kigali, the circuit will be designed to work in harmony with the natural landscape and use the area’s elevation changes to create a unique and challenging racing experience? pic.twitter.com/5zpo43AtbV — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

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