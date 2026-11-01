Hospital de Brooklyn ofrece $24.16 por hora para trabajar en cocina

NYU Langone Hospital–Brooklyn busca personal para apoyar la preparación y distribución de alimentos, con un sueldo de $24.16 por hora. La vacante, denominada Dietary Worker, corresponde al área de servicios de alimentación del hospital ubicado en Sunset Park.

Qué requisitos deben cumplir los candidatos

Es necesario saber leer, escribir y hablar inglés, además de seguir instrucciones escritas y verbales.

También se solicita capacidad para comunicarse con personas de distintos niveles de la organización.

La institución prefiere candidatos con la preparatoria terminada o un certificado equivalente, así como experiencia previa en hospitales o servicios de alimentos.

Ambos aparecen como cualificaciones deseables, no como requisitos mínimos obligatorios.

Qué trabajo se realizará

Las funciones abarcan cocina, cafetería, comedor, área de lavado y espacios de pacientes.

La persona contratada preparará alimentos fríos, como ensaladas, postres y sándwiches. También armará bandejas conforme a las dietas indicadas y consultará a pacientes sobre sus elecciones del menú.

También entregará comidas pendientes en las unidades y urgencias, recogerá bandejas usadas, operará la máquina lavavajillas y lavará ollas.

Otras tareas incluyen retirar basura, limpiar y desinfectar equipos, refrigeradores, almacenes y pisos, registrar temperaturas y producción, etiquetar alimentos, preparar estaciones y apoyar eventos con servicio de comida.

Debe cumplir las normas de seguridad, higiene y control de infecciones.

Qué horario anuncia el hospital

El anuncio identifica el puesto como contratación regular de tiempo completo y señala un turno rotativo.

Sin embargo, el apartado de horario describe jornadas de cuatro horas los sábados, domingos, lunes y martes, dentro de la franja de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Debido a esa diferencia entre la clasificación y las jornadas descritas, los interesados deben confirmar con contratación cuántas horas semanales ofrece realmente la plaza y qué turnos les corresponderían.

El anuncio no establece una misma hora de entrada para todos los días.

El sueldo es de $24.16 por hora y no incluye bonos, incentivos, pagos adicionales por turno ni prestaciones.

La institución señala que considera experiencia, educación y necesidades del hospital al determinar la compensación.

Cómo presentar la candidatura

La vacante tiene el número 1167074_RR00124902 y pertenece al departamento Dietary Services, identificado con el código L17801.

Para postularse, hay que ingresar a la oferta oficial de NYU Langone, seleccionar la opción para solicitar el puesto y adjuntar un currículum actualizado.

Los empleados actuales tienen una opción de postulación separada.

El proceso general comienza con una confirmación por correo electrónico.

La página indica que diez días después se envía una evaluación de aptitudes para completar.

Si el candidato avanza, Recursos Humanos lo contactará por teléfono o correo para coordinar entrevistas.

Los finalistas deberán pasar por una revisión de referencias profesionales antes de una posible oferta preliminar.

Después se completan los requisitos de incorporación, capacitación y orientación obligatoria.

Para asistencia de accesibilidad durante la solicitud, el teléfono es 855-698-9989.

Los problemas técnicos pueden reportarse a openhire-applicationissues@nyulangone.org.

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