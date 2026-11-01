Robert Downey Jr. y Pedro Pascal sorprenden a fanáticos de Marvel con intercambio de papeles

En redes sociales, Robert Downey Jr. compartió un video para celebrar Halloween y, al mismo tiempo, aprovechó para promocionar el estreno de la película “Avengers: Doomsday”, lo que marca el inicio de una nueva etapa para el Universo Cinematográfico de Marvel.

En el video que está disponible en Instagram, Downey Jr. está acompañado de Pedro Pascal, quien también es protagonista de la película que se estrenará en diciembre de este año y que promete ser uno de los estrenos más exitosos del año.

Para hacer reír a los fanáticos, al mismo tiempo de hacerse parte de la celebración de Halloween, los dos actores decidieron intercambiar los papeles que interpretarán en “Avengers: Doomsday”. Pascal se disfrazó de Doomsday, personaje que ahora interpretará Downey Jr. tras la muerte de Iron Man en “Avengers: Endgame”, y él se disfrazó de Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, personaje que Pascal interpreta desde el 2025 con el estreno de “The Fantastic Four: First Steps” (“Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos”).

“Avengers: Doomsday” es una de las películas más esperadas del año, pues es la primera película que incluirá a Los Cuatro Fantásticos en el universo de Marvel.

Además de Downey Jr. y Pascal, esta película reunirá a Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitán América, Chris Evans como Steve Rogers, Paul Rudd como Ant-Man, Tenoch Huerta como Namor, Simu Liu como Shang-Chi, Letitia Wright como Black Panther, Kelsey Grammer como Bestia, Danny Ramirez como Falcon, Winston Duke como M’Baku, Tom Hiddleston como Loki, Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Alan Cumming como Nightcrawler, Rebecca Romijn como Mystique, James Marsden como Cíclope, Channing Tatum como Gambito.

El estreno de esta película también será especial porque servirá como homenaje para el actor británico Patrick Stewart, quien falleció este 28 de octubre a los 86 años tras años de lucha contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

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