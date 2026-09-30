Robert Downey Jr. recordó el accidente que sufrió en “Iron Man 3”: “Casi me desmayo”

Robert Downey Jr. recordó un accidente que sufrió durante su etapa como Tony Stark. Durante una conversación en vivo celebrada el martes 29 de septiembre en el 92NY de Nueva York, el actor habló sobre la lesión que sufrió en 2012 mientras rodaba “Iron Man 3”, cuando una acrobacia con cables terminó con una fractura de tobillo.

El intérprete, de 61 años, participó en el encuentro junto al escritor Ayad Akhtar, quien presentó su nueva novela, The Radiance. En medio de una conversación sobre las experiencias difíciles que pueden traer consecuencias inesperadamente positivas, Akhtar hizo referencia a situaciones que cambian de manera inesperada el rumbo de una persona.

“Voy a continuar con eso porque recuerdo que una vez estaba haciendo un salto con cable, aterricé mal y me fracturé el tobillo”, relató Downey Jr.

El actor explicó que el impacto y el dolor fueron inmediatos y que, después de unos segundos, estuvo a punto de perder el conocimiento.

“En ese momento, me di cuenta de muchas cosas y pensé: ‘Dios mío, el resto del rodaje acaba de cambiar por completo’. No solo pensé en las consecuencias, sino que el dolor era tan intenso que, después de unos segundos, casi me desmayo”, contó.

Cuando finalmente pudo hablar con el equipo, el intérprete bromeó con respecto al tiempo que ese accidente le costaría al rodaje.

“Recuerdo que, cuando por fin pude hablar, le dije al equipo, porque normalmente me dicen: ‘Eso es el almuerzo, media hora’, y yo les dije: ‘Eso es el almuerzo, aproximadamente seis semanas’”, recordó entre risas.

Akhtar le preguntó entonces si la producción había terminado teniendo un retraso de seis semanas. Downey Jr. respondió nuevamente con humor: “No, fue mucho más tiempo. Soy una flor delicada”.

La lesión había sido confirmada por Marvel Studios en 2012. El estudio informó entonces que el actor había sufrido una lesión en el tobillo mientras realizaba una acrobacia y que el incidente provocaría un breve retraso en el calendario de producción mientras se recuperaba.

El accidente ocurrió durante una etapa importante para la franquicia. Iron Man 3 era la tercera película individual protagonizada por Downey Jr. como Tony Stark y llegaba después de The Avengers (2012), producción que había reunido a los principales personajes de Marvel y ampliado considerablemente el alcance comercial del Universo Cinematográfico de Marvel.

En 2013, durante una entrevista con Entertainment Tonight, Downey Jr. ya había hablado de la lesión y había señalado que el retraso terminó proporcionando tiempo adicional para trabajar en el proyecto.

“Me fracturé el tobillo una vez, pero eso nos dio tiempo para revisar el guion”, comentó entonces. “En realidad, no es para tanto. Sucede todo el tiempo”.

Finalmente, el actor pudo incorporarse a la grabación de la película y continuó interpretando a Tony Stark durante cinco películas más, incluidas “Avengers: Age of Ultron”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

Años después de cerrar su etapa como Tony Stark, Downey Jr. anunció otro regreso al Universo Cinematográfico de Marvel, esta vez para interpretar a Victor Von Doom en “Avengers: Doomsday” y “Avengers: Secret Wars“. El anuncio se produjo después de que el actor recibiera el Óscar a Mejor Actor de Reparto por “Oppenheimer“.

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