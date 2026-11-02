Autoridades neoyorquinas revisan el operativo de nieve antes de la llegada de las heladas

El comité de saneamiento del Ayuntamiento verificará más de cerca este lunes cómo se prepara la ciudad para las tormentas invernales y la retirada de nieve, tras dos importantes tormentas que sepultaron las calles y las aceras a inicios de 2026 y las bajas temperaturas persistentes que mantuvieron montículos de nieve congelados por semanas.

Asimismo, los legisladores consideran un proyecto de ley que exige al Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) que guarde y publique los registros de las labores de remoción de nieve en su sitio web PlowNYC.

En la actualidad, la página web permite a los neoyorquinos ver cuándo se limpió de nieve su cuadra por última vez, pero no guardar datos históricos.

En un memorando de respaldo al proyecto de ley, el principal promotor, el concejal Ty Hankerson, aseguró que la legislación ofrecería a los neoyorquinos más transparencia durante y después de las tormentas de nieve, informó Gothamist.

“El tema de las quitanieves suele ser polémico, con acusaciones de que ciertas zonas de Nueva York reciben muchas más que otras“, escribió Hankerson. “A medida que la ciudad aborda este problema, debe hacerlo con todos los datos relevantes disponibles públicamente para todos”.

La audiencia se celebra mientras los meteorólogos federales pronosticaron un invierno más cálido de lo normal en la ciudad de Nueva York, debido en parte al fenómeno de El Niño, que está vinculado con el calentamiento de las aguas del océano Pacífico. No obstante, los expertos señalaron que todavía es posible una fuerte tormenta de nieve.

El invierno pasado fue especialmente crudo, trayendo consigo un frío prolongado y fuertes nevadas en la Gran Manzana.

Sigue leyendo:

• Pronóstico del tiempo en Nueva York para este lunes 2 de noviembre

• “El Niño” anticipa un invierno con menos nieve en Nueva York

• NYC podría enfrentar hasta 85 días de inundaciones por marea alta al año desde 2040