“El Niño” anticipa un invierno con menos nieve en Nueva York

El próximo invierno en Estados Unidos podría dejar una postal muy distinta según la región: menos nieve de la habitual en ciudades como Nueva York, Boston y Chicago, y un panorama más lluvioso en California, donde las tormentas podrían elevar el riesgo de inundaciones y deslizamientos. El responsable de este contraste es “El Niño”, un fenómeno climático que influye en la circulación atmosférica y modifica la distribución de las precipitaciones.

Las previsiones para diciembre de 2026, enero y febrero de 2027 apuntan a temperaturas superiores al promedio en buena parte del territorio continental. Sin embargo, el calor relativo no será el único factor determinante. La cantidad de nieve, la intensidad de las lluvias y la exposición de las comunidades a fenómenos extremos dependerán de cómo evolucione el patrón climático durante los próximos meses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) anticipa cambios en la trayectoria de las tormentas sobre el Pacífico, con una distribución de humedad que favorecería distintas condiciones entre el norte y el sur del país.

Nueva York, Boston y Chicago podrían recibir menos nieve

La perspectiva estacional de la NOAA señala que las temperaturas podrían situarse por encima de los valores habituales en 41 estados continentales. Ninguna zona aparece con mayores probabilidades de registrar un invierno más frío que el promedio, aunque eso no significa que desaparezcan las jornadas gélidas ni las tormentas de nieve.

Para quienes viven en Nueva York y otras ciudades del noreste, la tendencia apunta a una temporada con menores acumulaciones de nieve. Las previsiones de AccuWeather también contemplan que Nueva York, Boston, Chicago y Philadelphia podrían recibir cerca de la mitad de su nieve invernal habitual, o incluso menos.

El panorama no descarta episodios de frío intenso ni nevadas puntuales. La diferencia está en la acumulación durante toda la temporada: las condiciones previstas reducen las expectativas de un invierno con nevadas persistentes y grandes cantidades de nieve en estas áreas metropolitanas.

Los Grandes Lagos, el Medio Oeste superior y las Montañas Rocosas del norte también figuran entre las regiones con posibilidades de registrar nevadas inferiores a la media.

Salt Lake City, en Utah, podría seguir una dirección diferente, con acumulaciones superiores al promedio según las previsiones citadas.

¿Qué regiones podrían registrar más nieve durante el invierno?

El desplazamiento de la corriente en chorro hacia el sur podría favorecer condiciones más propicias para las nevadas en sectores de las Montañas Rocosas del sur, así como en algunas áreas del suroeste y el sureste.

En estas regiones, la combinación de humedad disponible y temperaturas suficientemente bajas durante determinados temporales podría traducirse en nevadas por encima de los niveles habituales. El resultado dependerá de la trayectoria de cada sistema meteorológico y de las condiciones que encuentre a su paso.

El comportamiento de “El Niño” tampoco actúa de manera aislada. El cambio climático provocado por las actividades humanas ha elevado las temperaturas invernales en buena parte de EE.UU. durante las últimas décadas. Ese calentamiento modifica las condiciones en las que se producen las precipitaciones y aumenta la posibilidad de que algunos episodios que antes dejaban nieve terminen con lluvia, especialmente en zonas costeras y de menor altitud.

Por eso, un invierno con menos nieve acumulada no necesariamente será una temporada sin tormentas. Puede haber episodios de frío y nevadas considerables, aunque la tendencia general favorezca temperaturas más elevadas.

California afronta un mayor riesgo de lluvias e inundaciones

Mientras el noreste podría recibir menos nieve, California aparece entre las regiones con mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores a lo normal. En este caso, la preocupación se concentra en las lluvias intensas, las crecidas repentinas y los posibles daños en carreteras, laderas y comunidades costeras.

Durante episodios fuertes de “El Niño”, los ríos atmosféricos (largas bandas de humedad que transportan vapor de agua desde zonas oceánicas) pueden descargar grandes cantidades de lluvia en periodos relativamente cortos. Cuando varias tormentas afectan una misma región, los cauces pueden desbordarse y las laderas volverse inestables.

El riesgo también alcanza la costa. La Comisión Costera de California advierte que “El Niño” puede contribuir a elevar temporalmente el nivel del mar, intensificar el oleaje y agravar la erosión de las playas. La combinación resulta especialmente delicada cuando coinciden mareas altas, olas elevadas y sistemas de tormentas.

En determinadas zonas, las lluvias intensas podrían provocar inundaciones, aludes de barro y daños en infraestructuras, aunque la ubicación y la gravedad de cada episodio dependerán de las condiciones meteorológicas concretas.

La humedad adicional podría aliviar la sequía en áreas afectadas por la escasez de agua. Sin embargo, ese beneficio potencial no elimina los peligros de las precipitaciones concentradas, sobre todo cuando los suelos secos dificultan la absorción inicial del agua.

La NOAA actualizará sus perspectivas durante la temporada. Para conocer las condiciones concretas en Nueva York, California y otras regiones, será necesario seguir los pronósticos de corto plazo, que permitirán precisar cuándo se esperan nevadas, lluvias intensas o posibles inundaciones.

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