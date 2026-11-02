Irán afirma que si EE.UU. acepta sus condiciones, podría abrir Ormuz en dos días

El régimen de Irán afirmó que si EE.UU. acepta sus condiciones, podría abrir Ormuz en dos días, mientras condiciona la reapertura de esta vital vía marítima y el inicio de nuevas conversaciones para frenar la guerra a la aprobación de los requerimientos entregados recientemente a la administración Trump.

“Si se aceptan y cumplen las demandas legítimas de Irán existe la posibilidad de que todo el plan se ponga en práctica en un plazo de dos días, se restablezca la seguridad en el estrecho de Ormuz y comience el proceso de negociaciones”, indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán.

El vocero calificó las peticiones como “razonables y lógicas”. Estas incluyen: levantar el bloqueo a los puertos y buques iraníes, suspender las sanciones al petróleo, descongelar sus activos en terceros países, detener el conflicto en todos los frentes, incluido Líbano, y reconocer el control de Teherán y Mascate sobre la zona de Ormuz.

El diplomático aseveró que todo este panorama “depende por completo de la voluntad y la decisión de Washington”. Sumó además que: “La pelota está en el campo de Estados Unidos porque nuestras exigencias han sido expresadas de manera muy clara y transparente”.

Intercambio diplomático mediante mediación de Qatar

Los canales bilaterales se activaron fuertemente tras una misiva enviada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei. Por ello, una delegación iraní viajó a Doha el fin de semana, “dado que Qatar está facilitando el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos”, afirmó Bagaei hoy.

Pese a los acercamientos indirectos, persisten las alteraciones en Ormuz. Irán atribuye los últimos incidentes allí al choque accidental de navíos con minas. Sin embargo, la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) clasifica estos eventos como ataques.

En simultáneo, el presidente Donald Trump, amenazó este domingo con ejecutar ataques adicionales contra Irán durante un mitin político en Iowa, previo a las elecciones legislativas del martes.

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