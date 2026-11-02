Trump hará su discurso previo a las elecciones intermedias en el Reflectin Pool

El presidente Donald Trump tiene programado volver este lunes al Reflecting Pool del Monumento a Lincoln para dar su mensaje final antes de las elecciones de mitad de mandato. Este acto se inserta en su actual gira, diseñada para impulsar a los candidatos republicanos y defender públicamente los trabajos de infraestructura realizados bajo su administración.

Durante sus recientes paradas políticas, el mandatario comunicó a los medios de comunicación que el propósito de esta aparición es exhibir los resultados de las modificaciones arquitectónicas en el sitio histórico. En declaraciones recogidas por FOX5 DC, el presidente indicó que “quería mostrar al público el estado de la piscina tras las obras”. La intervención del presidente está pautada para comenzar a las 2:00 p.m.

Detalles del presupuesto y la remodelación

Las labores de modernización en el estanque iniciaron en la primavera. Para la superficie se aplicó un tono azul inspirado en la bandera de los Estados Unidos, un color seleccionado por el propio Trump. El 7 de mayo de 2026, el mandatario recorrió la base recién pintada, un momento documentado en una fotografía oficial de la Casa Blanca capturada por la fotógrafa Molly Riley.

Sobre los costos, The Associated Press reportó que el contrato inicial se asignó de forma directa, sin proceso de licitación, por $1.5 millones de dólares; un presupuesto que al finalizar los trabajos se multiplicó por diez.

El proyecto experimentó fallas poco después de su apertura parcial. El revestimiento comenzó a separarse y el clima caluroso causó una proliferación de algas al eliminarse las burbujas de oxigenación. Para solucionar esto, los equipos de trabajo drenaron, limpiaron y repararon el área. El pasado 2 de octubre, un contratista de selladores concluyó las reparaciones correspondientes a la garantía por el desprendimiento del revestimiento original.

Restricciones viales y seguridad perimetral

Actualmente, la piscina se encuentra nuevamente llena de agua, pero el Servicio de Parques Nacionales confirmó que la zona permanece inhabilitada para los visitantes. Los senderos circundantes y las áreas ajardinadas seguirán cercados hasta el próximo 21 de noviembre.

Por su parte, la Policía de Parques de EE. UU. notificó que los cierres viales alrededor del Monumento a Lincoln comenzaron desde las 6:00 a.m., con una ampliación del perímetro de seguridad a la 1:00 p.m.. Las autoridades instan a todos los conductores a buscar y utilizar vías alternas para evitar el congestionamiento vehicular.

Sigue leyendo:

– Trump amenaza con vetar las iniciativas demócratas si pierden los republicanos el control del Congreso

– Nikki Haley reconoce que la carrera por el Senado en Carolina del Sur está más cerrada de lo esperado

– Demanda conjunta en Washington y Virginia podría paralizar el arco del triunfo de Trump