Batalla por el Senado en Mississippi se mantiene reñida y promete ser prolongada

El escrutinio de las elecciones de mitad de mandato en Mississippi mantiene un resultado ajustado entre la senadora republicana Cindy Hyde-Smith y el aspirante demócrata Scott Colom. Con el 96% de los votos contabilizados, una diferencia de poco más de 1.100 sufragios mantiene sin definir el último escaño del Senado.

Para la mañana del miércoles, con el 96% escrutado, la diferencia se redujo a decenas de votos.. Durante las primeras horas del jueves, Colom logró una ventaja provisional de poco más de 1,100 votos.

La legisladora Hyde-Smith, de 67 años, ocupa el cargo desde 2018 y busca continuar en el puesto. Por su parte, Colom, de 43 años y fiscal de distrito de profesión, desarrolló una campaña orientada en el costo de la vida y el acceso a la salud. Su trayectoria familiar en la región abarca siete generaciones, informó CBS News.

Contexto histórico y político de Mississippi

El presidente Donald Trump obtuvo una ventaja de 20 puntos en Mississippi durante las elecciones de 2024. Asimismo, el estado no ha elegido a un representante demócrata para el Senado federal desde el año 1982.

Pese a que las estimaciones previas al día de los comicios consideraban poco probable este escenario, la dirigencia demócrata asignó recursos a la contienda durante las semanas finales del periodo de campaña.

En la madrugada del miércoles, Colom se dirigió a sus simpatizantes y declaró que “todos los resultados apuntan a nuestro favor”.

“Estamos ganando terreno en condados donde la gente pensaba que no teníamos ninguna posibilidad de competir. Y los estamos conquistando”, afirmó.

La jornada electoral del martes dejó un saldo favorable para el Partido Demócrata en diversos comicios legislativos del país, incluyendo estados donde Trump ganó por amplios márgenes en 2024. Al obtener más de cuatro escaños anteriormente ocupados por republicanos, la representación demócrata aseguró la mayoría de la cámara para el siguiente periodo.

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