Juanes celebra 25 años de carrera recopilando sus éxitos en un mismo álbum

Se acaba de anunciar que Juanes continuará con la celebración de 25 años de carrera con el lanzamiento de un álbum en el que el cantante colombiano recopila 25 de las canciones más importantes de toda su carrera.

El álbum se llama “25 aniversario” y se lanzará en todas las plataformas digitales este viernes 6 de noviembre. La información fue compartida en exclusiva por “Billboard en español”.

Angel Kaminsky, presidente de A&R y relaciones con artistas en Universal Latin America & Iberian Peninsula, le declaró a “Billboard en español” la importancia y razón de esta publicación: “En los últimos 25 años, Juanes, a través de su guitarra y composición, ha derribado fronteras, llevando la esencia de Colombia al mundo mientras redefine el rock y las raíces latinas. Este álbum es más que una colección de grandes éxitos; es un viaje a través de la evolución de nuestra identidad cultural”.

Además de haber creado canciones icónicas que son parte de la cultura popular, Juanes es una figura importante en la industria de la música que ha sido reconocida con varios premios: 25 Latin Grammy, cuatro Grammy y más de 10 Premios Billboard de la Música Latina.

Medios también resaltan la selección de las 25 canciones escogidas para este álbum recopilatorio: “Fíjate bien”, “Podemos hacernos daño”, “Para tu amor”, “Es por ti”, “Fotografía”, “Gotas de agua dulce”, “La camisa negra”, “Nada valgo sin tu amor”, “Volverte a ver”, “Hoy me voy”, “Nada”, “La luz”, “Fuego”, “A Dios le pido”, “Un día normal”, “La paga”, “Yerbatero”, “Mala gente”, “Ojalá”, “Me enamora”, “La vida es un ratico”, “Es tarde”, “Una noche contigo”, “Muérdeme” y “Amores prohibidos”.

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