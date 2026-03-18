Juanes recuerda a su hermana, quien estuvo 27 años en coma: “La tristeza más grande de nuestra familia”

El cantante colombiano Juanes se sinceró sobre la situación familiar más dolorosa que ha tenido que afrontar: el coma de 27 años de su hermana.

Durante su visita al podcast de Vicky Martín Berrocal, el cantante colombiano exploró sus emociones al recordar la difícil etapa de su vida luego de que su hermana quedó en coma tras intentar dar a luz.

Juanes explicó que cuando su hermana falleció, tras 27 años en coma, su familia descansó.

“Quedamos todos en shock y mi madre siempre decía: ‘¿Para qué nos pasó esto? Fue una muerte muy larga, 27 años en ese proceso. Cuando ella fallece, todos descansamos. Uno aprende a través del dolor y crece como persona. Fue una época muy dura y la tristeza más grande de nuestra familia” , dijo.

Aunque no profundizó en el tema, Juanes aseguró que, tras su fallecimiento, su familia se convenció de que su hermana estaba en un lugar mejor.

En una entrevista previa con Yordi Rosado, Juanes explicó que su hermana Luz Cecilia sufrió una intensa hemorragia interna el día que iba a dar a luz en 1994. Aunque el cantante y su hermano donaron sangre, no fue suficiente para salvarla. Luz Cecilia quedó 27 años en coma.

Su sobrina nació saludable y quedó al cuidado de su padre. Su hermana permaneció en el hospital durante más de dos décadas y luego fue llevada a su casa, donde permaneció hasta su muerte en 2019.

A pesar del doloroso momento familiar que estaba viviendo, Juanes logró convertirse en un exitoso cantante y escribió temas como “A Dios le pido”, “Volverte a ver” o “La camisa negra” que lo catapultaron a la fama.

Sin embargo, el cantante confesó en el podcast de Vicky Martín Berrocal que con el paso del tiempo no supo gestionar la fama. Juanes se vio afectado emocionalmente por vivir alejado de su familia durante largas temporadas debido a su trabajo. “Yo no supe controlar bien el éxito y en 2010 me tosté”, dijo Juanes al recordar la época en la que tuvo que tomar una pausa profesional.

En septiembre de 2025, Juanes vivió otro duro golpe emocional con el fallecimiento de su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años. “El artista y sus seres queridos atravesarán este momento en privado, según señalaron sus representantes”, dijo su equipo en un comunicado citado por Infobae.

En la entrevista, Juanes reflexionó sobre cómo lidia con la ausencia de sus padres. “Fue un proceso energéticamente muy fuerte. Pero se ha convertido en una fortaleza. Su ausencia y sus recuerdos siempre están en mí y los siento con unas ganas de disfrutar la vida. Un contraste de sentimientos”, señaló.

El pasado 18 de febrero, Juanes anunció su gira mundial que lleva por nombre “Juanes World Tour 2026“, que incluirá más de 50 presentaciones en diversos países con su nuevo álbum “Juanes Teban”. Juanes es ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy y ha sido reconocido por Billboard como “El Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI”.

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