Collingswood elimina una prohibición de 138 años y permitirá vender alcohol en Nueva Jersey

Collingswood, un pequeño municipio del condado de Camden, decidió poner fin a una de las restricciones más antiguas de su historia. Los residentes aprobaron en las elecciones del martes 3 de noviembre un referéndum vinculante para levantar la prohibición de otorgar licencias de bebidas alcohólicas, una medida que durante generaciones mantuvo a esta localidad como una comunidad prácticamente seca.

El resultado representa un cambio significativo para este municipio de aproximadamente 14,000 habitantes, situado a unos 10 kilómetros (6 millas) de Philadelphia. Durante décadas, los restaurantes de Collingswood tuvieron que adaptarse a una particularidad: los clientes podían llevar sus propias bebidas alcohólicas, pero los establecimientos no podían venderlas para acompañar sus comidas.

Según el New York Post, la propuesta recibió 3,506 votos a favor y 2,322 en contra, de acuerdo con los resultados preliminares publicados por la Oficina del Secretario del Condado de Camden. Los 12 distritos electorales reportaron sus resultados, aunque el conteo todavía debía completar el proceso de certificación oficial.

La diferencia de 1,184 sufragios dejó claro que la mayoría de los participantes respaldó modificar una norma que había marcado la identidad comercial y social de la comunidad.

¿Qué cambiará con el fin de la prohibición de alcohol en Collingswood?

La aprobación del referéndum abre la puerta para que bares y restaurantes soliciten licencias que les permitan vender bebidas alcohólicas para consumo dentro de sus establecimientos. Sin embargo, el resultado electoral no significa que los negocios puedan comenzar a servir cerveza, vino o licores de inmediato.

Antes deberán establecerse las reglas municipales que regularán la distribución de los permisos, los horarios de funcionamiento, las tarifas y las condiciones que deberán cumplir los establecimientos interesados.

Collingswood podría disponer de hasta 4 licencias para establecimientos que permitan consumir alcohol en sus instalaciones, como restaurantes y bares. La legislación estatal también contempla la posibilidad de una licencia para la venta de bebidas alcohólicas envasadas, destinada a una tienda especializada.

La cantidad y el tipo de permisos disponibles están sujetos a los límites establecidos por las leyes de Nueva Jersey, que vinculan el número de licencias con la población de cada municipio.

El gobierno local tendrá que definir también el procedimiento para adjudicar los permisos. Entre las alternativas figura un proceso de licitación pública, mediante el cual los negocios interesados presentarían sus propuestas y competirían por obtener una licencia.

Las autoridades municipales señalaron que abordarán esta transición con transparencia y tomando en consideración los intereses de los residentes y comerciantes.

“El resultado representa un cambio importante para Collingswood, y el órgano de gobierno está comprometido a abordar los próximos pasos de manera reflexiva, transparente y que refleje los intereses de la comunidad”, expresó el municipio en un comunicado difundido después de conocerse los resultados.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para que comiencen las primeras ventas de alcohol bajo el nuevo esquema.

Una prohibición que se remonta al siglo XIX

La historia de las restricciones al alcohol en Collingswood se remonta a 1873, cuando la comunidad todavía formaba parte de Haddon Township. En aquel momento, sus habitantes votaron a favor de prohibir la venta de bebidas alcohólicas, una decisión vinculada con las tradiciones religiosas y sociales de la época.

15 años después, en 1888, Collingswood se constituyó oficialmente como municipio. La prohibición sobrevivió a generaciones de residentes y terminó convirtiéndose en una característica distintiva de la localidad.

Aunque la venta de bebidas alcohólicas estuvo restringida durante todo ese tiempo, no desapareció por completo. Algunas excepciones contempladas en la legislación estatal permitieron comercializar cerveza artesanal y vino producidos dentro de Nueva Jersey bajo condiciones específicas.

El último intento importante por modificar las restricciones ocurrió el 5 de noviembre de 1935. En aquella consulta, los residentes rechazaron permitir las ventas de alcohol: 3,859 votaron en contra y solamente 774 respaldaron el cambio.

Tuvieron que transcurrir 91 años para que la comunidad volviera a pronunciarse sobre el asunto.

“Booze on the Ballot”: la campaña que llevó el tema a las urnas

La consulta no surgió por iniciativa espontánea de las autoridades. Fue impulsada por un grupo de residentes que consideraba necesario abrir una nueva etapa para los comercios locales.

La campaña, denominada “Booze on the Ballot”, reunió las firmas necesarias para obligar al gobierno municipal a incluir la propuesta en la boleta electoral. La legislación exigía el respaldo de al menos el 15% de los votantes calificados que participaron en las elecciones generales anteriores.

Los promotores defendieron que permitir la venta de bebidas alcohólicas podría fortalecer la actividad económica, atraer nuevos clientes y ayudar a los restaurantes a competir con establecimientos de localidades vecinas.

El debate también reflejó una transformación en las expectativas de los consumidores y en la competencia entre municipios de la región. Para los comerciantes, disponer de licencias podría representar una oportunidad para ampliar sus servicios y ofrecer una experiencia gastronómica diferente.

Collingswood no es la primera comunidad de Nueva Jersey que decide abandonar su condición de municipio seco. En 2024, la localidad vecina de Haddon Heights aprobó levantar una prohibición de aproximadamente 120 años sobre la venta de bebidas alcohólicas.

Después de más de un siglo de restricciones, Collingswood se prepara para cambiar una de sus tradiciones más reconocibles. La decisión ya está tomada; cuándo se servirá la primera bebida bajo una licencia local todavía está por determinarse.

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