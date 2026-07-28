Los barrios más seguros y económicos de El Bronx para vivir en 2026

Encontrar un departamento económico sin mudarse a una zona segura es uno de los mayores desafíos para quienes buscan vivienda en El Bronx. Un análisis de datos del NYPD y de Apartments.com muestra que algunos barrios ofrecen un mejor equilibrio entre seguridad y renta, con diferencias de hasta $1,290 al mes para un departamento de una habitación.

Mientras la renta promedio de un apartamento de una habitación en el condado ronda los $1,632 mensuales, barrios como Wakefield destacan por sus precios más accesibles, mientras otras zonas con menores niveles de criminalidad, como Riverdale, exigen presupuestos considerablemente más altos.

Para elaborar esta guía, se compararon las estadísticas de delitos graves del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) con los precios promedio de renta reportados por CoStar Group hasta marzo de 2026, para identificar los barrios con la mejor combinación entre costo y seguridad en 2026.

El precinto más seguro también es el más caro

El informe de Best in the Bronx, basado en datos de CompStat del NYPD, identifica al Precinto 50, que cubre Kingsbridge, Marble Hill y Riverdale, como el más seguro del condado, con 1,242 delitos mayores reportados este año, una reducción de 20.83% frente a los 1,560 casos del 2025.

Sin embargo, ese mismo precinto incluye a Riverdale, donde la renta promedio de una habitación alcanza los $2,805 dólares mensuales, casi el doble del promedio general de El Bronx. Kingsbridge, en cambio, ofrece una renta de $1,788 dólares, mucho más accesible para quien prioriza tanto seguridad como presupuesto.

El detalle que puede cambiar tu decisión de mudanza

Wakefield representa el mejor equilibrio entre ahorro y tranquilidad relativa. Apartments.com reporta una renta promedio de $1,515 dólares para una habitación, la más baja entre los cinco barrios que la plataforma recomienda.

Wakefield pertenece al Precinto 47, que registró 3,259 delitos mayores este año, el mayor incremento de todo El Bronx, con un alza de 11.50% respecto a 2024. Sin embargo, el reporte de criminalidad no distingue entre las distintas zonas dentro de ese mismo precinto.

Para muchas familias que buscan estirar el presupuesto sin mudarse a las zonas más inseguras, ese matiz entre “precinto” y “barrio” puede ser la diferencia entre pagar de más por una etiqueta de seguridad que no corresponde exactamente a la calle donde vivirán.

Zonas que mejoraron y aún cuestan menos

El Precinto 41, que cubre Longwood y Hunts Point, ocupa el segundo lugar entre los más seguros de El Bronx, con 1,372 delitos mayores reportados este año, una baja de 9.02% frente a 2024. A diferencia de Riverdale, estas zonas no aparecen entre las cinco más recomendadas por Apartments.com para renta, lo que sugiere rentas más moderadas frente a los barrios de mayor demanda.

Esto significa que quienes buscan un punto intermedio entre seguridad comprobada y costo de vida razonable podrían encontrar mejores oportunidades en zonas del sur de El Bronx que aún no aparecen en las listas más populares de renta, debido a que su reputación no ha cambiado tan rápido como sus cifras de criminalidad.

Los barrios donde el ahorro puede costar más caro en seguridad

En el otro extremo, el Precinto 47, que incluye Wakefield, Williamsbridge, Baychester, Edenwald, Eastchester y Woodlawn, reportó el mayor deterioro: los homicidios subieron 50%, de 8 a 12 casos, y prácticamente todas las categorías de delito aumentaron, salvo robo y allanamiento.

Williamsbridge, ubicado en ese mismo precinto, ofrece una renta de $1,614 dólares, apenas por debajo del promedio de El Bronx, lo que significa que el ahorro frente a zonas como Riverdale no es tan amplio como para justificar, por sí solo, mudarse a otra zona.

Qué debe considerar una familia antes de firmar el contrato de renta

Antes de elegir alguna de estas zonas solo por el precio, conviene revisar el historial reciente de criminalidad del precinto exacto, no solo del “barrio” en general, ya que ambos términos no siempre coinciden en los mapas oficiales de la ciudad.

Consultar los reportes de CompStat del NYPD por precinto antes de firmar cualquier contrato de renta

Comparar la renta promedio del barrio específico contra el promedio general de El Bronx de $1,632 dólares para saber si realmente se está ahorrando

para saber si realmente se está ahorrando Visitar la zona en distintos horarios, ya que las estadísticas de un precinto completo pueden ocultar diferencias entre cuadras

Verificar los puntajes para desplazarse caminando y en transporte público, ya que barrios como Kingsbridge y Wakefield alcanzan hasta 100 de 100 en accesibilidad al metro, considerando ambos rubros.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los barrios más seguros y económicos de El Bronx

¿Cuál es el barrio más seguro del Bronx en 2026?

Riverdale, Kingsbridge y Marble Hill, ubicados en el Precinto 50, registraron la menor cantidad de delitos mayores del condado, con 1,242 casos y una baja de 20.83% respecto a 2024.

¿Cuál es el barrio más económico entre los recomendados para rentar?

Wakefield, con una renta promedio de $1,515 dólares por una habitación, la más baja entre los cinco barrios que Apartments.com recomienda para inquilinos en el Bronx.

¿Vale la pena mudarse a Wakefield si busco seguridad?

Depende de la cuadra específica. Wakefield pertenece al Precinto 47, que tuvo el mayor aumento de criminalidad del Bronx este año, con un alza de 11.50% respecto a 2024. Ese dato corresponde a todo el precinto, no solo a Wakefield.

¿Qué barrio ofrece el mejor equilibrio entre precio y seguridad?

Kingsbridge, dentro del Precinto 50 (el más seguro del condado), con una renta de $1,788 dólares, muy por debajo de los $2,805 dólares que cuesta vivir en Riverdale, el otro barrio del mismo precinto.

¿Los homicidios han aumentado en el Bronx?

Sí, pero de forma muy localizada. En el Precinto 47 los homicidios subieron 50%, de 8 a 12 casos, mientras que en los precintos 50 y 41 la tendencia general de delitos mayores fue a la baja.

¿Cómo puedo verificar la seguridad de un barrio antes de rentar?

Consulta los reportes de CompStat del NYPD por precinto exacto, ya que las estadísticas de criminalidad no siempre coinciden con los límites informales de cada barrio.

Conclusión

Si las tendencias de 2025 y 2026 se mantienen, es probable que la brecha de precios entre los barrios más seguros y los más accesibles de El Bronx continúe ampliándose, especialmente en zonas como Riverdale, donde la demanda ya empuja las rentas por encima del doble del promedio del condado.

Para las familias trabajadoras que buscan estabilidad sin sacrificar todo su presupuesto, la estrategia más razonable será mirar más allá del nombre del barrio y revisar los datos específicos del precinto antes de tomar una decisión que impactará su bolsillo durante años.

Sigue leyendo:

– Las ejecuciones hipotecarias se disparan 91% en El Bronx y agravan crisis de vivienda

– Miami supera a Nueva York en costo de vida por primera vez; estos rubros dispararon los gastos familiares

– Loterías de vivienda asequible en NYC cierran en junio: apartamentos desde $545