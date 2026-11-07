Demócratas preparan ofensiva para revertir los aranceles de Trump a Canadá en 2027

El Partido Demócrata prepara una ofensiva legislativa para revertir los aranceles que el presidente Donald Trump impuso a productos de Canadá, una medida que podría reducir costos para empresas y consumidores estadounidenses a partir de enero de 2027.

Para impulsar la iniciativa, el senador Ron Wyden ya conversa con otros legisladores, aunque el plan enfrenta un obstáculo: Trump conservará el poder de veto y la facultad de aplicar medidas comerciales mediante acciones ejecutivas. Por ello, el cambio de mayoría en el Congreso no significa que los aranceles desaparecerán automáticamente.

La propuesta llega después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que los demócratas consiguieron el control de la Cámara de Representantes y el Senado. La nueva composición legislativa comenzará a operar en enero de 2027.

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De aprobarse, la propuesta tendría implicaciones para quienes compran productos importados, trabajan en industrias vinculadas al comercio o dependen de empresas que utilizan materiales canadienses.

Wyden busca convertir los aranceles a Canadá en el primer objetivo de la nueva mayoría

El senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, prepara el terreno para impulsar legislación contra los aranceles cuando su partido asuma el control del Congreso en enero. El legislador está llamado a presidir el Comité de Finanzas del Senado, que tiene jurisdicción sobre asuntos tributarios y comerciales.

En declaraciones recogidas por The Wall Street Journal de este jueves, Wyden afirmó: “Hay un apoyo abrumador para derogar los aranceles sobre los productos de Canadá”.

El senador también sostuvo que ya conversa con sus colegas para preparar una iniciativa que revierta las medidas comerciales de Trump. Su objetivo va más allá de eliminar determinados impuestos a las importaciones: busca limitar la capacidad del presidente para imponer aranceles de manera unilateral.

Los aranceles de 50% afectan productos canadienses esenciales

La disputa comercial incluye gravámenes de hasta 50% sobre ciertas importaciones de Canadá, impuestos por Trump mediante la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930.

La Casa Blanca anunció los gravámenes el 20 de julio de 2026 y estableció fechas de aplicación específicas para cada categoría. Posteriormente, modificó la lista de productos sujetos a estas medidas: bebidas alcohólicas, lácteos, artículos de madera, equipo deportivo y otros bienes. Las medidas entraron en vigor el 22 de agosto, después de un aplazamiento durante las negociaciones entre ambos gobiernos.

Además, estos gravámenes son distintos a los que se aplican a otros productos que también se importan de Canadá, como acero, el aluminio y automóviles.

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Tampoco significa que todos los productos procedentes de Canadá paguen un impuesto del 50%.

A diferencia de otros gravámenes comerciales, los aranceles adicionales de la Sección 338 también se aplican a los productos cubiertos que cumplen las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, existen excepciones para determinados bienes, como energía, potasa y productos sujetos a otros aranceles sectoriales.

¿Qué podría cambiar esta anulación para los consumidores y las empresas?

Los aranceles pueden elevar el costo de los productos importados y de los insumos que utilizan las compañías estadounidenses. Cuando las empresas trasladan parte de esos gastos a sus clientes, el impacto puede llegar a los precios de venta.

Por eso, una eventual derogación podría aliviar algunos costos para importadores, fabricantes, comercios y consumidores. Sin embargo, no existe una garantía de que los precios bajen inmediatamente porque también influyen los proveedores, los costos de transporte, los inventarios y las decisiones comerciales de cada empresa.

Sin embargo, el resultado es relevante porque Canadá fue el segundo socio comercial de Estados Unidos en bienes y servicios durante 2025, según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), y también constituye una fuente importante de energía para el mercado estadounidense.

Para los hogares estadounidenses, el efecto dependerá de los productos y sectores afectados. Una reducción de los aranceles podría beneficiar a quienes compran mercancías importadas o trabajan en negocios relacionados con el comercio.

El Congreso enfrenta límites para revertir las medidas de Trump

Aunque los demócratas tendrán mayoría en ambas cámaras, necesitarán reunir suficiente respaldo legislativo para superar los obstáculos del proceso. Una ley que busque eliminar los aranceles podría enfrentar un veto presidencial, que requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado para ser superado.

Además, la Casa Blanca puede recurrir a distintas facultades legales para establecer medidas comerciales. El CRS explica que el Congreso tiene autoridad constitucional sobre el comercio exterior y los aranceles, pero también señala que existen diferentes disposiciones legales que permiten al Ejecutivo imponer restricciones a las importaciones.

En septiembre, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, presentó la iniciativa End Trump’s Tariff Tax Act, que busca revocar determinados aranceles de Trump, incluidos los aplicados a productos canadienses.

Schumer defendió su propuesta con una crítica directa: “Los aranceles de Trump están elevando los costos y aumentando la incertidumbre para las familias estadounidenses, los agricultores, los trabajadores y las pequeñas empresas”, según un comunicado.

Canadá respalda el intento de recuperar el libre comercio

Tras conocer la propuesta, el primer ministro canadiense, Mark Carney, recibió favorablemente la iniciativa de los legisladores demócratas y este viernes afirmó que recuperar una relación comercial sin restricciones beneficiaría a ambos países, aunque aclaró que no ha habido conversaciones directas.

“Damos la bienvenida a cualquier medida para restablecer un acuerdo de libre comercio entre Canadá y Estados Unidos, que redunde en beneficio de las familias estadounidenses que tienen dificultades para afrontar el costo de vida”, sostuvo Carney en Winnipeg.

Y agregó que esa relación también favorecería a los trabajadores estadounidenses que buscan empleos bien remunerados y estabilidad. No obstante, aclaró que su gobierno continuará negociando con Washington para alcanzar un acuerdo favorable para Canadá.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los aranceles de Trump a Canadá

¿Cuándo asumirán los demócratas el control del Congreso?

La nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado comenzará a ejercer sus funciones en enero de 2027, después de las elecciones del 3 de noviembre de 2026.

¿Qué aranceles quieren eliminar los demócratas?

Su primera prioridad es revertir los gravámenes impuestos a productos canadienses, incluidos los aranceles adicionales de hasta 50% aplicados a determinadas mercancías.

¿Los aranceles desaparecerán cuando los demócratas asuman el control?

No necesariamente. Necesitarán impulsar medidas legislativas y reunir los votos suficientes. Trump también puede vetar una ley que busque eliminarlos.

¿Qué productos canadienses están sujetos a aranceles del 50%?

La medida alcanza determinadas categorías, como bebidas alcohólicas, lácteos, artículos de madera y equipo deportivo, entre otros productos. No se aplica de manera general a todas las importaciones de Canadá.

¿La eliminación de los aranceles reducirá los precios en Estados Unidos?

Podría aliviar algunos costos de importación, pero no garantiza una reducción inmediata de los precios al consumidor. El resultado dependerá de cómo respondan las empresas y los proveedores.

Conclusión

La disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá entrará en una nueva etapa en 2027. Los demócratas tendrán más herramientas para cuestionar las decisiones de Trump, revisar sus facultades comerciales y promover cambios legislativos, pero la Casa Blanca conservará capacidad de respuesta.

Para los consumidores y las empresas, el resultado definirá si se reactiva la relación comercial entre ambos países, con los beneficios económicos que implica.

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