Bebé de 11 meses fue encontrado vivo tras pasar 24 horas enterrado en una jaula para perros en Carolina del Sur

Un bebé de apenas 11 meses protagonizó un rescate que ha conmocionado a Carolina del Sur. Koah Sharpe fue encontrado con vida el martes, después de permanecer aproximadamente 24 horas enterrado dentro de una jaula metálica para perros, cubierta con una toalla y sepultada bajo tierra en una zona boscosa del condado de Lexington.

El hallazgo se produjo durante un amplio operativo de búsqueda que involucró a cerca de 100 agentes, bomberos y equipos de emergencia. Los rescatistas detectaron tierra recientemente removida a pocos metros de una vivienda y, al comenzar a excavar, escucharon el llanto del pequeño.

El comisario del condado de Lexington, Jay Koon, confirmó que el menor estaba vivo cuando fue localizado y explicó que 2 factores pudieron resultar determinantes para su supervivencia: una pequeña cámara de aire formada por la toalla que cubría la jaula y las bajas temperaturas registradas durante la noche.

Mientras Koah recibía atención médica en un hospital, las autoridades avanzaban en la investigación sobre las circunstancias de su desaparición y la posible participación de su padre, Michael Comer, de 25 años, quien había sido detenido horas antes.

¿Cómo encontraron al bebé enterrado dentro de una jaula para perros?

Según realata ABC News, el momento decisivo ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde del martes. Un equipo de búsqueda inspeccionaba una zona boscosa situada aproximadamente a 45 metros de la vivienda del padre de Comer cuando identificó un sector de tierra removida que despertó sospechas.

Los agentes comenzaron a sondear el terreno y posteriormente a cavar. Fue entonces cuando escucharon un sonido que cambió el rumbo del operativo: el llanto de un bebé.

Según explicó Koon durante una conferencia de prensa, los integrantes del equipo reaccionaron inmediatamente para retirar la tierra y sacar al pequeño del lugar.

Koah estaba dentro de una jaula metálica de aproximadamente 60 por 60 centímetros (2 por 2 pies), cubierta con una toalla y enterrada a poca profundidad. La escena dejó en evidencia las condiciones extremas en las que había permanecido durante cerca de un día.

El comisario señaló que la tela pudo crear un espacio con aire suficiente para que el niño continuara respirando. También consideró que las temperaturas relativamente bajas de la noche pudieron contribuir a evitar un desenlace fatal.

Aunque las autoridades no ofrecieron una explicación médica definitiva sobre cómo consiguió sobrevivir, el hecho de que los rescatistas escucharan su llanto permitió confirmar que seguía con vida.

¿Quién es Koah Sharpe y cómo desapareció?

La desaparición del menor fue reportada el lunes 9 de noviembre, después de que se perdiera contacto con él y su padre.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por las autoridades, Koah se encontraba bajo el cuidado de Michael Comer en la vivienda de la madre del niño, mientras ella realizaba un encargo.

Estaba previsto que otra persona llegara al domicilio para relevar al padre en el cuidado del bebé. Sin embargo, cuando el cuidador acudió, ninguno de los 2 estaba allí.

La situación encendió las alarmas en el entorno familiar, que notificó a las autoridades sobre la desaparición. A partir de ese momento se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en los alrededores.

Koah vivía habitualmente bajo la custodia de su madre, aunque su abuela paterna, Patricia Comer, también participaba en su supervisión, especialmente durante los fines de semana.

La investigación llevó a los agentes hasta una propiedad relacionada con el padre, donde encontraron pertenencias del pequeño. La vivienda tenía las puertas abiertas y no había señales de ninguno de los dos, lo que amplió las preocupaciones sobre el paradero del bebé.

Cerca de 100 personas participaron en el operativo de búsqueda

La localización de Koah fue resultado de un despliegue considerable de recursos policiales y de emergencia.

Alrededor de 100 personas participaron en las labores, entre agentes, bomberos y especialistas en búsqueda. También colaboraron distintas agencias federales y estatales, entre ellas la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED), el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

La búsqueda se concentró principalmente en las inmediaciones de la vivienda vinculada a Comer. Los investigadores revisaron los alrededores y analizaron los indicios encontrados en la propiedad.

La identificación de tierra recientemente removida en el bosque terminó siendo determinante. Sin esa señal, el equipo posiblemente habría continuado inspeccionando otros sectores sin conocer la ubicación exacta del menor.

El padre del bebé permanece detenido y podría enfrentar nuevos cargos

Michael Comer fue localizado la noche del lunes dentro de un cobertizo en las afueras de Batesburg-Leesville, una localidad del condado de Lexington.

Los agentes procedieron a detenerlo bajo cargos iniciales de allanamiento de morada y resistencia a la autoridad. Sin embargo, en ese momento, no consiguieron localizar al niño ni obtener información que permitiera conocer dónde se encontraba.

Tras el rescate, las autoridades comenzaron a trabajar con la fiscalía del condado para evaluar la posibilidad de presentar cargos adicionales relacionados con lo ocurrido.

El comisario Jay Koon indicó que la investigación continúa y que las decisiones judiciales dependerán de los elementos que puedan reunir los investigadores.

Por ahora, las circunstancias exactas que rodearon el entierro del menor y las motivaciones detrás del episodio siguen bajo investigación.

¿Cuál es el estado de salud de Koah Sharpe?

Después de ser sacado de la jaula, el bebé fue trasladado inmediatamente a un hospital para recibir atención médica y someterse a las evaluaciones correspondientes.

Durante su comparecencia ante los medios, Koon manifestó optimismo sobre su evolución y expresó su esperanza de que pudiera recuperarse completamente.

El funcionario también describió la reacción del pequeño después del rescate con una frase que reflejó el alivio de los equipos de emergencia: “Gritaba a todo pulmón, lo que, en el mundo de los bebés, supongo que es una buena señal”.

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