Al menos un muerto y 12 heridos tras atropello masivo a ciclistas en Carolina del Norte
El conductor identificado como Donald Robert Morris-Jones circulaba por la vía cuando cruzó la línea central del carril, e impactó contra los deportistas
La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte confirmó la detención de un hombre de 76 años tras el atropello de un grupo de ciclistas en Optimist Farm Road, a unos 22 kilómetros al suroeste de Raleigh, que dejó un saldo de un ciclista fallecido y al menos 12 personas con heridas de diversa gravedad.
Según el informe proporcionado por la agencia estatal, el conductor identificado como Donald Robert Morris-Jones circulaba por la vía cuando cruzó la línea central del carril, e impactó directamente contra la agrupación de deportistas. Las autoridades policiales acudieron a la escena del suceso pasadas las 9:30 a.m. del sábado.
La víctima mortal fue identificada oficialmente por la patrulla estatal como Patrick Allen Turner, de 63 años y residente de la localidad de Cary, Carolina del Norte. Respecto al resto de los involucrados, los organismos de seguridad reportaron que al menos una docena sufrió heridas leves y graves, por lo que varios requirieron traslado inmediato a centros médicos cercanos para recibir atención especializada, informó NBC News.
Huida del conductor y detención policial
Tras registrarse la colisión contra los deportistas, el automóvil involucrado continuó su marcha y se alejó del sitio. Posteriormente, la unidad se salió del camino por el costado izquierdo y volcó en una zanja ubicada a 800 metros de distancia del punto inicial del atropello.
“Se sospecha que la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas fue un factor en el accidente”, señaló la agencia encargada del caso.
Cargos judiciales y estatus del sospechoso
Luego de la evaluación de los hechos por la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte, Morris-Jones fue arrestado por los agentes.
El acusado enfrenta cargos por homicidio vehicular, siete cargos de lesiones graves causadas por un vehículo, ocho cargos de atropello y fuga, conducción bajo los efectos de sustancias, conducción temeraria e invasión de carril contrario. El sospechoso ingresó al Centro de Detención del Condado de Wake, donde permanece bajo custodia con una fianza fijada en 1 millón de dólares.
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