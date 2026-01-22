Conozca a los peores propietarios de Nueva York

2 dueños de edificios están haciendo historia en la lista anual de los peores propietarios de la Ciudad de Nueva York, al concentrar la mayor cantidad de infracciones de vivienda jamás registradas por la Oficina del Defensor del Pueblo.

El ranking, que se elabora a partir de las violaciones abiertas entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones en que viven miles de familias neoyorquinas.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, confirmó que los 2 nombres que encabezan la lista pertenecen a una misma empresa de gestión inmobiliaria: A&E Real Estate, propietaria de unos 60 edificios distribuidos en los 5 condados. La magnitud del problema no solo refleja un patrón de deterioro edilicio, sino también una persistente debilidad en los mecanismos de control y sanción de la ciudad.

Un edificio símbolo del deterioro en Brooklyn

Entre los inmuebles más señalados se encuentra el ubicado en 80 Woodruff Avenue, en el vecindario de Prospect Lefferts Gardens, Brooklyn. Allí, los inquilinos aseguran que llevan años viviendo en condiciones que califican de inseguras e insalubres, marcadas por la presencia de moho, deficiencias en la iluminación y una grave infestación de roedores.

“Ratas, cucarachas y ratones. Esos son los 3 principales problemas que tenemos aquí”, relató Zamani, una residente que prefirió no revelar su apellido a Telemundo. Según explicó, los reclamos se repiten sin respuestas claras por parte de la administración. “Hay mucha falta de comunicación con los inquilinos y, simplemente, abandono”, añadió.

Merlyn Williams, quien paga $1,400 dólares mensuales por su apartamento en ese edificio, describió el moho como un problema constante. “Limpio y limpio sin parar, pero eso no resuelve el problema porque sigue ahí”, dijo, reflejando una frustración compartida por muchos vecinos.

Cifras récord que alarman a las autoridades

De acuerdo con datos recopilados por la oficina del Defensor del Pueblo, A&E Real Estate ha acumulado casi 9,000 infracciones de vivienda abiertas en sus edificios, una cifra sin precedentes en la historia reciente de la ciudad. Para Williams, esto evidencia una conducta reiterada por parte de ciertos grandes propietarios.

“Siempre encuentran una excusa para no encargarse del mantenimiento de sus edificios y para que los inquilinos vivan en condiciones inaceptables”, declaró el funcionario, quien decidió visitar personalmente el edificio de Brooklyn para dialogar con los residentes y entregar información sobre cómo denunciar violaciones y solicitar reparaciones ante agencias municipales como el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Edificios.

No se trata de un fenómeno nuevo. Hace 2 años, el propietario que encabezaba la lista de los peores landlords fue incluso encarcelado en 2 ocasiones por no realizar reparaciones en sus edificios de Washington Heights, luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Ese antecedente mostró hasta qué punto la ciudad puede llegar cuando los incumplimientos persisten y afectan la seguridad de los inquilinos.

La defensa de la empresa inmobiliaria

Tras la publicación de la lista más reciente, un portavoz de A&E Real Estate emitió un comunicado en el que sostuvo que la empresa ha invertido más de $800 millones en mejoras desde que adquirió sus propiedades. Según la compañía, esas inversiones han permitido que cada edificio se encuentre hoy en mejores condiciones que cuando asumieron su administración.

“Calificar más de $800 millones en reparaciones como ‘negligencia’ es engañoso e irreal, aunque reconocemos que aún queda mucho trabajo por hacer”, agregó el vocero. Sin embargo, para quienes viven día a día con filtraciones, plagas y estructuras deterioradas, las cifras no se traducen todavía en mejoras palpables.

“Los cambios son urgentes”, insistió el Defensor del Pueblo, subrayando que los procesos actuales suelen ser demasiado lentos para responder a situaciones que afectan la salud pública.

Una propuesta para acelerar inspecciones y reparaciones

En ese contexto, Williams presentó una propuesta que obligaría al HPD a realizar inspecciones y reparaciones de manera más rápida y eficiente, especialmente en edificios con reincidencia sistemática. La iniciativa aún está pendiente de aprobación, pero busca reducir los tiempos de respuesta ante denuncias por condiciones peligrosas y reforzar la capacidad de intervención municipal.

Mientras tanto, las organizaciones de defensa de inquilinos insisten en que la organización comunitaria sigue siendo una herramienta clave. La ley de vivienda de Nueva York protege el derecho de los residentes a reunirse en espacios comunes del edificio para debatir problemas y coordinar acciones.

Especialistas recomiendan hablar con otros vecinos afectados, convocar reuniones mediante carteles o volantes y designar representantes para canalizar los reclamos ante las autoridades.

Los peores propietarios de NYC en 2025

El problema, sin embargo, va más allá de casos aislados. Según el ranking oficial de 2025, basado en infracciones abiertas entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, los peores propietarios de la ciudad incluyen a Margaret Brunn, con 4,872 violaciones en 24 edificios; Donald Hastings, con 3,889 en 36 propiedades; y Barry Singer, con 2,885 en 15 inmuebles, entre otros.

La lista completa evidencia que miles de viviendas siguen operando por debajo de los estándares mínimos de habitabilidad.

La crisis de las infracciones de vivienda en Nueva York no es solo un problema administrativo o legal: impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias, muchas de ellas de bajos ingresos e inmigrantes, que enfrentan riesgos sanitarios cotidianos dentro de sus propios hogares.

Mientras las autoridades debaten nuevas medidas y los propietarios defienden sus inversiones, los inquilinos continúan esperando soluciones concretas. La lista de los peores propietarios vuelve a poner el foco en una realidad incómoda: en una de las ciudades más ricas del mundo, demasiadas personas siguen viviendo en condiciones que no garantizan ni seguridad ni dignidad.

