Los terremotos que golpearon La Guaira, en Venezuela, perdieron espacio en los titulares, pero la emergencia continúa para las familias que siguen viviendo en carpas y necesitan atención. En ese escenario, 22 escritores de siete países se unieron para publicar ‘La Guaira tiene quien le escriba’, una antología que busca devolver visibilidad a la tragedia y recaudar fondos para quienes todavía enfrentan sus consecuencias.

El libro, disponible en Amazon, reúne cuentos y poemas inéditos de autores de República Dominicana, Uruguay, México, Argentina, Panamá, España y Venezuela. Según los organizadores, las regalías que genere su venta se destinarán a la Fundación Resistencia Médica, que atiende a personas afectadas por los sismos.

La fundación, liderada por la venezolana María Alejandra Hawke, lleva más de una década desarrollando programas de salud y nutrición en comunidades vulnerables, de acuerdo con la información divulgada por el colectivo.

Un homenaje a quienes buscaron sobrevivientes

La iniciativa fue impulsada por Salvador J. Luzzy, de España, Karen Corniel, de República Dominicana, y Leonel Flores y Jessi Freitez Guedez, de Venezuela. Los cuatro convocaron a escritores de distintos países y adoptaron el nombre de Los Topos Literarios en homenaje a los rescatistas, voluntarios y vecinos que buscaron sobrevivientes entre los escombros.

“Cuando no podemos remover escombros con nuestras manos, podemos hacerlo con nuestras palabras”, resume Flores un escritor venezolano residenciado en Nueva York.

Los relatos y poemas están dirigidos principalmente a niños y familias. Sus autores abordan la esperanza y la recuperación emocional después de una tragedia. Para el colectivo, la publicación también es una forma de sostener la atención sobre las necesidades de La Guaira más allá de los primeros días de la emergencia.

Las voces de la antología

Participan Alfonso Bolaños, Antonella Gioacchini, Arianne Girón, Cristian Allexis, Eloy Conde Montañez, Esteban Girón Villarreal, Guillermo A. Romero, Iñaki Sáinz de Murieta, Leonel Flores, Luna, Janett Heredia, Karla Ron Arévalo, Lázaro Buendía, Lismer Meléndez, Macarena Expósito Molina, Margarita Bokusu Mina, Marité Irimia, Mónica Cadenas, Porfirio Parada, Salvador J. Luzzy, Sandra Flores y Stefany Toya.