El entrenador argentino Mauricio Pochettino dirigirá este martes su último compromiso al frente de la selección de Estados Unidos, cuando el combinado norteamericano reciba a Haití en el TQL Stadium de Cincinnati por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El encuentro se presenta como un mero trámite deportivo luego de que el cuadro estadounidense sentenciara prácticamente la eliminatoria el pasado sábado en Miami con una goleada por 0-6, gracias a los tantos de Auston Trusty, Julian Hall, Weston McKennie, Folarin Balogun y un doblete de Christian Pulisic.

Aunque el Manchester United oficializó el pasado viernes la contratación de Pochettino para sustituir al destituido Michael Carrick, el estratega pactó con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) postergar su incorporación a Old Trafford hasta concluir esta serie frente al cuadro caribeño.

“Creo que tenemos un futuro increíble, un futuro brillante en este país con la selección nacional”, expresó el técnico tras la exhibición en suelo floridano, reiterando que abandonar el banquillo estadounidense ha sido la decisión más difícil de su carrera.

Pochettino cerrará así una etapa iniciada en septiembre de 2024 tras la salida de Gregg Berhalter, ciclo en el que abrió las puertas de la selección a jóvenes talentos de la MLS y condujo al equipo anfitrión hasta los octavos de final del Mundial de 2026 (instancia en la que cayó por 1-4 ante Bélgica). Con el billete prácticamente asegurado para las semifinales de marzo, la federación estadounidense ya trabaja en la búsqueda de su sucesor, siendo el español Pep Guardiola el principal candidato según informa el portal The Athletic.

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