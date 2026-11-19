La tragedia que sacudió a Flatbush, en Brooklyn, tendrá nuevas consecuencias para los residentes de la zona. La ciudad de Nueva York ordenará la demolición controlada del edificio ubicado en 1323 Flatbush Ave., una estructura que quedó gravemente dañada después del colapso del inmueble contiguo y donde murieron 8 personas.

La decisión fue anunciada el miércoles por el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB), luego de que un equipo de ingenieros evaluara el estado del inmueble. El diagnóstico fue contundente: el edificio presenta una inestabilidad que impide repararlo de forma segura. La demolición, concluyeron los especialistas, es la única alternativa viable para evitar que la situación derive en otro accidente.

“Dada la peligrosa condición del edificio y la necesidad imperiosa de asegurarnos de que nadie más resulte herido, ordenar la demolición controlada y segura del edificio es la única opción disponible”, afirmó el comisionado del DOB, Ahmed Tigani, en un comunicado.

El inmueble de 1323 Flatbush Ave. sufrió daños considerables cuando el edificio de apartamentos situado en el número 1321 se desplomó sobre un sitio de construcción adyacente. Aunque la causa del siniestro continúa bajo investigación, sus efectos todavía se sienten en los edificios cercanos y entre las familias que tuvieron que abandonar sus hogares.

Edificio en Brooklyn presenta daños irreparables y representa un riesgo

De acuerdo con el Departamento de Edificios, el estado de la estructura afectada ha empeorado desde el colapso. Parte de su interior quedó expuesta a las condiciones del clima y el deterioro progresivo elevó los riesgos para cualquier persona que intente ingresar. Los ingenieros determinaron que permitir el acceso de trabajadores para instalar soportes provisionales supondría poner sus vidas en peligro.

La evaluación también cerró, al menos por el momento, la posibilidad de que los antiguos ocupantes entren al inmueble para recoger ropa, documentos, muebles u otros objetos personales. Las autoridades señalaron que los pisos presentan condiciones inestables y que existe contaminación por asbesto, un material cuya presencia requiere precauciones especiales. Por esa combinación de factores, el regreso de los inquilinos para recuperar sus pertenencias no está autorizado.

Mientras se prepara la intervención, la ciudad estableció un perímetro de seguridad cercado alrededor del edificio. Antes de comenzar la demolición, los equipos municipales tienen previsto reforzar la propiedad vecina, situada en 1325 Flatbush Ave., con el propósito de protegerla durante los trabajos. El perímetro limita el acceso a la zona de riesgo y permite que los equipos técnicos preparen las tareas previas sin exponer a peatones ni trabajadores a la estructura comprometida. Las autoridades no ofrecieron en el anuncio una fecha concreta para el inicio de las operaciones.

Nueva York inspecciona más de 160 obras tras el derrumbe en Flatbush

La investigación sobre las causas del derrumbe de 1321 Flatbush Ave. sigue abierta. En paralelo, el Departamento de Edificios amplió las inspecciones a más de 160 obras vinculadas con las empresas y las personas que participaron en el proyecto de desarrollo contiguo. La revisión busca examinar otros sitios asociados con los involucrados, aunque el anuncio no detalla posibles infracciones ni anticipa conclusiones sobre las responsabilidades del colapso.

La emergencia también mantiene desplazadas a las personas que vivían en los edificios afectados. Según la ciudad, los inquilinos están recibiendo alojamiento temporal en hoteles mediante el apoyo de la Cruz Roja Americana. Esa asistencia está garantizada, por lo menos, hasta el final de noviembre, mientras los residentes enfrentan la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar sus pertenencias y qué ocurrirá con sus viviendas.

La demolición de 1323 Flatbush Ave. representa así una nueva etapa en las consecuencias de un derrumbe que no solo cobró vidas, sino que alteró la vida cotidiana de otros hogares del vecindario. Por ahora, la prioridad municipal es reducir el peligro en el área y evitar nuevos daños. Las respuestas sobre qué provocó el colapso tendrán que esperar al avance de la investigación.

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