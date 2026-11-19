Aproximadamente uno de cada cinco neoyorquinos enfrenta inseguridad alimentaria y uno de cada cuatro niños vive con la incertidumbre de dónde vendrá su próxima comida, según la organización City Harvest. Las despensas de ayuda alimentaria de los cinco condados registraron 45 millones de visitas el año pasado, frente a 26 millones en 2019, informó este miércoles Jilly Stephens, directora ejecutiva de la organización, durante un acto en El Bronx.

Con esa demanda como telón de fondo, la aseguradora MetroPlusHealth anunció una donación de $2 millones a City Harvest para apoyar, durante un año, la distribución de alrededor de 26 millones de libras de alimentos.

La alianza se presentó en la sede de Part of the Solution (POTS), en El Bronx y se concentrará en 10 vecindarios con grandes barreras de acceso a alimentos.

“Hoy estamos lanzando nuestra colaboración con City Harvest y comprometiendo dos millones de dólares”, dijo la doctora Talya Schwartz, presidenta y directora ejecutiva de MetroPlusHealth.

La aseguradora aprovechará la red de distribución de City Harvest para acercar también sus servicios de orientación sobre cobertura médica y beneficios. En la jornada de lanzamiento en El Bronx, sus representantes también ofrecieron ayuda a los afiliados con la renovación de Medicaid.

Durante más de 40 años, esta corporación ha brindado a los habitantes de la Gran Manzana acceso a una atención médica asequible y de calidad. Se trata de una entidad líder en el abordaje de los determinantes sociales de la salud y el único plan que destina recursos específicamente a garantizar que sus afiliados tengan acceso a alimentos, vivienda y transporte.

Stephens recordó que las cifras de las despensas reflejan decisiones difíciles para los hogares que deben repartir sus ingresos entre la comida, el alquiler y la atención médica. También advirtió que los recortes federales a los programas de nutrición pueden aumentar la presión sobre las organizaciones comunitarias.

“Solo hemos empezado a ver el impacto de estos cortes”, afirmó.

En sus diferentes sedes POTS atiende a una 37,000 personas a año. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

Una puerta de entrada a otros servicios

Por su parte, Christina Hanson, directora ejecutiva de POTS, dijo que muchas personas llegan por primera vez a la organización porque tienen hambre. A partir de ese primer contacto, el equipo puede conectarlas con beneficios públicos, asistencia legal ante un desalojo o un problema migratorio, y servicios médicos y dentales.

En promedio esta organización atiende a unas 37,000 personas al año.

“Por la comida, la gente ha encontrado la fuerza para hacer cosas increíbles”, dijo Hanson.

La distribución inaugural en POTS se organizó para atender a hasta 500 familias con frutas y verduras frescas, productos de despensa para las fiestas y un pollo entero.

El hambre llega al consultorio

Asimismo, el doctor Ted Long, jefe médico de servicios clínicos y salud poblacional de la Corporación de Hospitales Públicos (NYC Health + Hospitals) y médico de atención primaria en Morrisania, contó que algunos pacientes le dicen en consulta que su preocupación más urgente es conseguir comida.

“No puedo hablarles de ninguna de esas cosas a menos que tengamos un plan para cómo van a tener comida en la mesa esa noche”, dijo, en referencia a conversaciones sobre el control de la diabetes o la presión arterial.

Long señaló que el sistema público atiende a más de 450,000 pacientes de atención primaria y que más de uno de cada tres reporta alguna necesidad social para la que requiere ayuda, en efecto, la inseguridad alimentaria es la segunda necesidad social más frecuente entre esos pacientes.

El dato: