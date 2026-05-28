La inseguridad alimentaria en EE.UU. ya supera niveles de la pandemia, advierte la Fed de Nueva York

La inseguridad alimentaria en Estados Unidos ya supera los niveles registrados durante la peor etapa de la pandemia, según un nuevo informe de la Reserva Federal de Nueva York. El estudio revela que cada vez más familias tienen problemas para comprar comida suficiente, mientras la inflación, el alto costo de la renta y la gasolina siguen presionando el bolsillo de millones de hogares.

Entre los sectores más afectados se encuentran familias de bajos ingresos, hogares con hijos y comunidades hispanas.

2026: un aumento notable de la inseguridad alimentaria en EE.UU.

El problema que se vivió durante los peores meses de 2020 está regresando con fuerza en 2026. El informe de la Reserva Federal de Nueva York publicado el 27 de mayo advirtió un aumento “notable” de la inseguridad alimentaria en Estados Unidos, con indicadores que ya superan los niveles observados durante la pandemia.

Los datos de la Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Fed de Nueva York muestran que el porcentaje de personas que reportó no tener suficiente comida en casa alcanzó un 4% en junio de 2020 y para febrero del 2026 es del 10%.

Además, cada vez más familias dependen de ayuda externa para sobrevivir:

La proporción de personas que reciben donaciones de alimentos pasó de 10.6% a 15.8%

El número de beneficiarios de SNAP creció de 10.6% a 17.9%

El 36.8% de los encuestados dijo haber utilizado sus ahorros para cubrir gastos básicos, frente al 21.8% registrado en 2020

Los economistas de la Reserva Federal señalaron que el deterioro fue más pronunciado entre personas no blancas, hogares de bajos ingresos, familias con hijos y personas con menor nivel educativo.

La inflación sigue golpeando la comida cotidiana

Aunque la inflación general se ha moderado respecto a los máximos de años anteriores, millones de familias siguen sintiendo presión en productos esenciales. Sin embargo, el precio de los alimentos acumula aumentos importantes desde 2020 y el gasto mensual básico continúa creciendo.

La situación se agrava especialmente en ciudades con precios de alquiler elevados como Nueva York, Los Ángeles y Miami, donde muchas familias deben destinar entre el 35% y 50% de sus ingresos únicamente a la vivienda.

Cuando la renta absorbe gran parte del salario, la comida suele convertirse en uno de los primeros gastos que se recortan.

Las familias hispanas están entre las más afectadas

El impacto de esta alza en el costo de vida golpea con fuerza a la comunidad latina. De acuerdo con Feeding America, cerca de 14 millones de hispanos en Estados Unidos enfrentan inseguridad alimentaria. El total nacional de personas en estas circunstancias es de 48 millones.

Además, una encuesta de Voto Latino de 2025 encontró que casi 4 de cada 10 hogares hispanos reportó haber reducido el tamaño de sus comidas o haberse saltado alimentos por falta de dinero durante el último año, mientras que el 60% de los encuestados afirmó comprar menos alimentos o productos más baratos para cuidar sus presupuestos.

Según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los hogares hispanos fueron más propensos a sufrir inseguridad alimentaria que el promedio nacional entre 2016 y 2021, especialmente aquellos con hijos menores de edad.

La presión económica también está impactando otros gastos esenciales como gasolina, transporte y servicios básicos, lo que deja menos margen para comprar alimentos frescos o proteínas de mayor costo.

Más familias recurren a ayuda alimentaria

Para mitigar esta carencia, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos han reportado una mayor demanda durante los últimos meses.

Programas como SNAP, WIC y los comedores escolares gratuitos continúan como una de las principales redes de apoyo para millones de familias.

Especialistas también recuerdan que muchos programas de asistencia alimentaria no afectan el estatus migratorio de las familias y recomiendan buscar orientación antes de rechazar ayuda por miedo o desinformación.

Recursos disponibles para familias que necesitan ayuda

Entre los apoyos disponibles en Estados Unidos destacan:

SNAP , conocido como cupones de alimentos

, conocido como cupones de alimentos WIC para mujeres embarazadas y niños pequeños

para mujeres embarazadas y niños pequeños Bancos de alimentos y despensas comunitarias

Programas de desayunos y almuerzos escolares gratuitos

Para encontrar ayuda cercana, las familias pueden consultar Feeding America o marcar al 211 para recibir información local.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre carencia alimentaria en familias hispanas en EE.UU.

¿Qué encontró el informe de la Reserva Federal de Nueva York?

El informe señaló que el porcentaje de hogares que no tienen suficiente comida en casa aumentó del 4% en 2020 al 10% en febrero de 2026.

¿Qué grupos están siendo más afectados?

La Fed indicó que el impacto es mayor entre hogares de bajos ingresos, personas no blancas, familias con hijos y personas con menor nivel educativo.

¿Cuántos hispanos enfrentan inseguridad alimentaria?

Datos de Feeding America estiman que cerca de 14 millones de hispanos en Estados Unidos enfrentan inseguridad alimentaria.

¿Qué programas ayudan a comprar comida?

SNAP, WIC, bancos de alimentos y programas escolares gratuitos son algunas de las ayudas disponibles.

Conclusión

La advertencia de la Reserva Federal de Nueva York refleja que la presión económica sobre millones de hogares sigue creciendo y que la inseguridad alimentaria ya supera los niveles de la pandemia.

Para muchas familias, especialmente aquellas con ingresos bajos o inestables, conseguir suficiente comida vuelve a convertirse en un desafío cotidiano. Y aunque el problema afecta a distintos sectores, las comunidades hispanas aparecen nuevamente entre las más vulnerables al aumento del costo de vida en Estados Unidos.

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