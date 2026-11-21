El pasado 10 de noviembre, el príncipe Harry y Meghan llegaron al Parlamento Europeo en Bruselas para respaldar una campaña de la Unión Europea que protege a los niños del acoso en internet, según recogieron Euronews, la agencia AP y Brussels Times. Ese día se inauguró un memorial dedicado a niños que perdieron la vida por daños sufridos en las redes sociales, y Harry, hablando como padre, pidió a las empresas tecnológicas que pongan frente a los niños solo aquello que pondrían frente a sus propios hijos.

Un memorial así toca el alma, porque nos recuerda que detrás de cada pantalla hay un ser humano que siente, que busca ser visto y que anhela, como todos, sentirse amado; y nos invita a los adultos a una pregunta más honda que cualquier ley: desde qué lugar del ser estamos viviendo y qué estamos sembrando en quienes vienen detrás.

Hemos llenado la vida de ruido, de notificaciones y de prisa, y en medio de ese ruido hemos ido perdiendo el contacto con lo esencial, con ese silencio interior donde habita la paz y desde donde nace la verdadera presencia. Los niños respiran el clima emocional que creamos los adultos, y cuando nos ven ausentes, mirando el teléfono mientras ellos nos hablan, aprenden que su voz puede esperar.

A lo largo de mi vida he comprendido que el secreto del buen hablar es saber escuchar, y que la escucha más profunda nace del silencio, de ese tercer oído que percibe lo que el otro siente aunque todavía le falten las palabras para decirlo.

Un niño que sufre en el mundo digital necesita encontrar ese oído en los adultos que lo rodean, una mirada serena que lo reciba con amor y le permita abrir el corazón con confianza, porque la protección más profunda nace de un vínculo en el que el otro se sabe visto, escuchado y valioso.

Por eso hoy te invito a mirar hacia adentro con honestidad: ¿desde dónde escucho a los demás, desde la prisa o desde la presencia?, ¿qué siente un niño cuando está a mi lado?, ¿cuánto espacio le doy al silencio en mi propia vida?

Te propongo que esta semana regales diez minutos diarios de presencia plena a alguien cercano, con el teléfono lejos y el corazón disponible, respirando antes de responder y escuchando con todo tu ser lo que esa persona trae consigo.

En Bruselas, Harry dijo que los niños merecen sentirse seguros en todas partes, y yo creo que ese lugar seguro empieza en el corazón de cada adulto que decide estar presente. Cuando apagamos la pantalla para mirar a un niño a los ojos, también regresamos a nosotros mismos, al presente y al silencio interior desde donde nace la verdadera conexión, y en ese gesto sencillo una sociedad entera empieza a sanar.

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