Siete estudios en Canarsie, Brooklyn, están disponibles mediante una lotería de vivienda con rentas desde $940 mensuales. Los interesados tienen hasta el 3 de diciembre de 2026 para presentar su solicitud.

Los apartamentos se encuentran en 904 East 98th Street, un edificio de tres pisos con 27 residencias.

Cuánto cuesta cada opción

Los siete estudios admiten hogares de una o dos personas y se dividen en tres categorías de renta e ingresos.

Hay dos unidades a $940 mensuales. Para una persona, los ingresos anuales deben estar entre $37,989 y $47,520.

Si vivirán dos personas, sus ingresos combinados pueden ir de $37,989 a $54,280.

Otro estudio cuesta $2,040 al mes.

Una persona debe ganar entre $75,703 y $95,040 anuales. Un hogar de dos integrantes, entre $75,703 y $108,560.

Los cuatro estudios restantes tienen una renta de $2,441.

Los ingresos permitidos son de $89,452 a $118,800 para una persona y de $89,452 a $135,700 para dos.

Por qué hay rentas diferentes

Cada categoría está reservada para un nivel de ingresos.

Las unidades de $940 corresponden al 40% del ingreso medio del área, una referencia que la ciudad utiliza para organizar la vivienda asequible.

Las de $2,040 corresponden al 80%, y las de $2,441, al 100%.

Esto significa que el solicitante debe reunir los requisitos de la categoría correspondiente.

Ganar dentro del rango general de la convocatoria no permite elegir automáticamente cualquiera de las tres rentas.

Además de cumplir con los ingresos requeridos, el hogar debe tener ahorros, inversiones y otros bienes considerados por el programa que no superen $67,840 para los estudios de $940; $135,680 para el de $2,040, y $169,600 para los de $2,441.

Algunos recursos, como ciertas cuentas de jubilación, pueden quedar excluidos del cálculo.

Qué gastos cubre la mensualidad

El agua caliente está incluida en la renta. Los inquilinos deben pagar la electricidad, que también alimenta la estufa y la calefacción.

El edificio admite mascotas y dispone de cámaras de seguridad y espacios de estacionamiento asignados.

Cómo enviar la solicitud

La convocatoria está disponible en NYC Housing Connect, el portal municipal de vivienda asequible.

Para localizarla, busca ‘904 East 98th Street Apartments’, identificada con el número 7690.

La solicitud es gratuita. Debe enviarse por internet o llevar matasellos del 3 de diciembre de 2026 como fecha máxima.

Solo debe presentarse una solicitud por hogar para esta lotería. Mantén actualizado el perfil con los ingresos y las personas que vivirán en el apartamento.

Después del cierre, las solicitudes se seleccionan mediante sorteo para su revisión.

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