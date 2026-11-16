Si ya recibes el beneficio de renta congelada en la ciudad de Nueva York y te mudas a otra vivienda con alquiler regulado, puedes solicitar que la ayuda se traslade a tu nuevo domicilio. El trámite se presenta después de la mudanza y la cantidad mensual que pagas puede cambiar.

Quiénes pueden trasladar la renta congelada

La opción está disponible para quienes ya reciben SCRIE, la exención de aumentos de alquiler para adultos mayores, o DRIE, la exención para personas con discapacidad.

Para conservar el beneficio, debes seguir cumpliendo los requisitos de tu programa y mudarte a un apartamento que también reúna las condiciones.

El traslado requiere una solicitud ante el Departamento de Finanzas de la ciudad.

Si recibes SCRIE, el formulario indica que debes presentarla incluso cuando cambias de apartamento dentro del mismo edificio.

Entre los tipos de unidades contemplados por ese formulario están los apartamentos con renta estabilizada o controlada y las habitaciones de alquiler regulado.

Por qué podrías pagar una renta distinta después de mudarte

Trasladar el beneficio no significa que tu recibo seguirá mostrando la misma cantidad.

El Departamento de Finanzas explica que, si sigues siendo elegible en la nueva dirección, el crédito fiscal que recibía el propietario por el apartamento anterior se aplica al nuevo.

Como la renta legal de la nueva unidad puede ser distinta, la cantidad que queda a tu cargo también puede cambiar.

Si estás comparando apartamentos, toma en cuenta ese posible ajuste antes de calcular cuánto destinarás al alquiler cada mes.

Qué documentos necesitas y dónde presentar la solicitud

Descarga el formulario de traslado de apartamento correspondiente a SCRIE o DRIE en la página de formularios del Programa de Congelación de Renta.

Busca el documento titulado ‘Apartment Benefit Transfer Application’. El formulario para cambiar de SCRIE a DRIE, o viceversa, sirve para otro trámite.

El formulario de SCRIE pide el número de expediente, la dirección anterior, la nueva dirección, la fecha de mudanza y el alquiler mensual del nuevo apartamento.

También solicita comprobantes de ingresos de todos los integrantes del hogar correspondientes al año calendario anterior.

Para un apartamento con renta estabilizada, adjunta una copia del nuevo contrato firmado por ti y por el propietario, con una duración de uno o dos años.

Si tu unidad tiene otro tipo de regulación, consulta los comprobantes específicos que pide el formulario.

Firma la solicitud y envíala con los documentos a la dirección postal que figura en el formulario de tu programa.

Si necesitas que te manden una copia o quieres orientación sobre el trámite, llama al 311. Desde fuera de la ciudad, puedes llamar al 212-639-9675.

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