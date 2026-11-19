Un hombre de 50 años del condado de Wayne, en Michigan, convirtió una tradición familiar en el golpe de suerte que cambiará su vida para siempre. Después de jugar a la lotería durante 12 años, siguiendo un consejo que le dejó su abuela antes de morir, consiguió un premio de $6 millones de dólares que le permitirá abandonar su trabajo, disfrutar de la jubilación y dedicar más tiempo a sus seres queridos.

La historia tiene un detalle particular: el ganador no solo decidió dejar su empleo inmediatamente después de descubrir que tenía un boleto premiado, sino que también hizo una llamada telefónica a su jefe para comunicarle que ya no necesitaba trabajar.

El afortunado, cuya identidad permanece en el anonimato, obtuvo el premio mayor del juego instantáneo “$300,000,000 Extraordinaire”, de la Lotería de Michigan. Su boleto fue adquirido en una tienda de Detroit y terminó convirtiéndose en el pasaporte hacia una nueva etapa de su vida.

El consejo de su abuela que terminó en un premio millonario

La relación del hombre con los juegos de azar comenzó mucho antes de conseguir los $6 millones. Según relató a la Lotería de Michigan, su abuela siempre le recomendaba probar suerte, convencida de que algún día podría ganar una cantidad importante.

Aunque ella falleció hace 12 años, él decidió mantener viva aquella sugerencia y comenzó a comprar boletos de manera habitual.

“Mi abuela siempre me decía que debía jugar a la lotería porque algún día podría ganar mucho dinero. Desde que falleció, hace 12 años, he estado jugando”, explicó el ganador, de acuerdo con el testimonio difundido por las autoridades de la lotería estatal.

Hace algunos años, cuando se lanzó el juego “$300,000,000 Extraordinaire”, encontró una nueva oportunidad para continuar con aquella costumbre. Desde entonces, convirtió la compra de un boleto en un ritual de cada sábado.

No se trataba de una apuesta ocasional ni de una compra impulsiva. Era una tradición semanal que mantuvo durante años, sin imaginar que uno de esos boletos terminaría cambiando radicalmente sus planes.

Compró el boleto el sábado, pero descubrió el premio al día siguiente

El boleto ganador fue adquirido un sábado, como parte de su rutina habitual. Sin embargo, el hombre no lo revisó inmediatamente. Esperó hasta el domingo para rasparlo y descubrir si había conseguido algún premio.

Lo que encontró superó cualquier expectativa.

Al comprobar que tenía un boleto ganador de $6 millones, la emoción fue inmediata. Sin embargo, antes de dar por cierta la noticia, decidió recurrir a una herramienta oficial para verificar el resultado.

“Cuando vi que había ganado $6 millones, ¡estaba muy emocionado! Tuve que escanear el boleto con la aplicación de Michigan Lottery para asegurarme de que lo que estaba viendo era real”, contó.

El boleto fue comprado en Prince Liquor, un establecimiento ubicado en 9963 Gratiot Avenue, en Detroit, Michigan.

La llamada a su jefe y la decisión de jubilarse

Una vez que confirmó que el premio era legítimo, el ganador comenzó a compartir la noticia con las personas más cercanas. Su primera llamada fue para su madre, a quien quiso contarle personalmente que acababa de convertirse en millonario.

Después llegó una comunicación que probablemente su jefe no esperaba recibir.

“Primero llamé a mi mamá para darle la noticia y después llamé a mi jefe y le dije que había ganado la lotería y que ya no necesitaba trabajar”, relató.

Para el hombre, el premio representaba mucho más que una considerable cantidad de dinero; significaba la posibilidad de cerrar una etapa laboral y comenzar otra con mayor libertad.

El ganador acudió a las oficinas centrales de la Lotería de Michigan, ubicadas en Lansing, para reclamar oficialmente el dinero.

Allí, eligió recibir el premio mediante un pago único de $4.1 millones, en lugar de optar por la modalidad de anualidad. Esta alternativa le permite disponer de una cantidad considerable de inmediato, aunque inferior a los $6 millones anunciados como premio principal.

Con el dinero asegurado, el hombre ya tiene definidos algunos de sus próximos objetivos. Además de retirarse, planea invertir parte de su fortuna, viajar y garantizar el bienestar de su familia.

Sigue leyendo:

* Mega Millions alcanza los $629 millones: números ganadores del 17 de noviembre y cuándo será el próximo sorteo

* Lotería de Nueva York tendrá dos sorteos de Take 5 este miércoles con premios de $100,000 cada uno

* Boleto de Powerball vendido en un 7-Eleven de Manhattan gana $50,000