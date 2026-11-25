Este jueves arranca oficialmente la temporada de fiestas de fin de año en la Ciudad de Nueva York con la celebración de Acción de Gracias. Y mientras se han emitido alertas climáticas que obligaron a dejar para el sábado el Desfile de Macy’s, las autoridades de la Gran Manzana anunciaron que desplegarán un amplio operativo para garantizar la seguridad en los cinco condados.

El NYPD adelantará operativos intensos de vigilancia en toda la ciudad mientras que la policía estatal advirtió que intensificarán sus patrullajes en todo el estado para combatir a conductores que manejen bajo los efectos de sustancias y alcohol o que manejen de manera temeraria durante la temporada de viajes del fin de semana por el Día de Acción de Gracias.

“Nuestros agentes trabajan con vigilancia durante todo el año para mantener seguras nuestras carreteras y prevenir tragedias evitables derivadas de la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias, o de la conducción temeraria. Y como siempre, haremos nuestra parte para garantizar que las festividades sean seguras para todos los que residen en nuestro gran estado o transitan por él”, aseguró Steven G. James, superintendente de la Policía del Estado de Nueva York.

El oficial recalcó que los uniformados vigilarán muy de cerca a los conductores irresponsables y agregó que el año pasado durante el periodo de Acción de Gracias se emitieron más de 62,000 multas, incluidas 2,236 por conducir bajo efectos de sustancias.

“Por favor, piénsenlo dos veces antes de ponerse al volante si han consumido alcohol. Si han bebido, existen diversas alternativas para llegar a su destino de manera segura. Juntos, hagamos de la seguridad la máxima prioridad en nuestras carreteras durante esta temporada festiva”, manifestó, al tiempo que dijo que la iniciativa de vigilancia y control, financiada por el Comité de Seguridad Vial de la Gobernadora, comenzará desde el miércoles 25 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se sumó al llamado y dijo que todas las agencias locales de las fuerzas del orden estarán alerta.

“A medida que nos reunimos con amigos y familiares para celebrar el Día de Acción de Gracias, quiero asegurarme de que todos lleguen a su destino de forma segura, para que lo que deberían ser recuerdos felices no se vean empañados por una tragedia que se puede evitar”, dijo la mandataria. “Insto a los conductores a mantenerse alerta, no consumir alcohol ni otras sustancias, y a cambiar de carril o reducir la velocidad cuando vean vehículos detenidos”.

NYPD y policía estatal listos para garantizar seguridad en Acción de Gracias. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Christian Jackstadt, comisionado interino del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York, también destacó que durante el festivo largo la seguridad vial será una prioridad.

“Estas operaciones de control ayudan a mantener seguras nuestras carreteras y a proteger a quienes circulan por ellas. Por favor, tomen decisiones sensatas antes y después de ponerse al volante, tanto durante las festividades como a lo largo de todo el año”, dijo el funcionario.