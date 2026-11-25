El Día de Acción de Gracias, considerado una de las festividades más importante de la Gran Manzana, donde tambien los latinos se reúnen a agradecer por la vida, está a la vuelta de la esquina. Y de paso es el pitazo inicial para las fiestas de fin de año.

Y aunque familias enteras alrededor de los cinco condados ya tienen listo el menú que compartirán en el calor de sus hogares, otros confiesan que no tienen a nadie con quien pasarla o sencillamente, debido a los altos costos en la canasta, todavía no han hecho planes.

Buena parte de ellos son adultos mayores, como Josefina Martínez, quien con una mirada resignada revela sentirse un poco “bajoneada”, “sola” y “sin chelitos (dinero)” para poder celebrar este jueves, como “Dios manda”, tal y como lo habia hecho en años anteriores.

“La comida sobraba en mi casa, siempre había mucha gente, pero esta vez con todo por las nubes, la historia es a otro precio”, comenta Fina, como le dicen sus amigos.

Pero una iniciativa adelantada por El Centro Médico Dominicano junto a VNS Health, le cambió los planes a la abuela de 68 años, quien la semana pasada acudió a las instalaciones de la calle 185 para reclamar uno de los 300 pavos que repartieron en el sitio como una muestra de amor comunitario con los vecinos mayores.

“Yo pensaba que no iba a festejar este Thanksgiving, pero Dios es bueno y me mandó este pavito no solo para mí, sino que ya le dije a otra vecina viejita que vive en el edificio, que traiga arroz y habichuelas”, dijo la santiaguera. “Yo me encargo de cocinar el pavo y voy a hacer unos tostones y así resolvemos la cena el jueves. Se salvó el Tahnskgiving”.

Luis Canela, parecía no tener muchas ganas de festejar Acción de Gracias, pero tras acudir al mismo lugar a hacer otra diligencia, resultó mostrándose emocionado cuando fue elegido para recibir uno de los pavos, sin siquiera estar esperándolo. Le cayó del cielo en medio de una cita médica y se fue del Centro Dominicano con una sonrisa en el rostro.

Luis Canela se mostró muy contento tras recibir un pavo para festejar Acción de Gracias. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Esta sí que es una buena sorpresa. Vamos a celebrar Acción de Gracias en familia, que eso es lo más bonito. Y este pavo lo vamos a hacer horneado para que comamos todos”, aseguró el caribeño, quien agregó que esta vez tienen un motivo adicional para celebrar en su casa.

“Además de estar juntos y agradecer por las bondades que la vida nos ha dado, este año viene un nuevo integrante a nuestra familia. Vamos a tener otro nietecito del sobrino de la mujer mía. Y eso hay que agradecerlo”, dijo el dominicano. “Si hay pavo hay fiesta”.

Quien si no pudo ocultar la emoción ni un segundo por haber salido del Centro Médico Dominicano con un enorme y pesado pavo en sus manos, fue Gladys Caraballo. La sonriente abuela, quien llegó hasta el lugar desde El Bronx, no solo estaba que no cabía de la felicidad por el detalle que recibió sino que agregó que luego de vivir momentos difíciles este año, la vida le está sonriendo de nuevo. Y el pavo que le llegó a sus manos fue un motivo adicional para sonreir.

“Yo no tenía pavo para hacer el jueves. Entonces, estas son cosas que uno agradece. Desde ya sé que voy a prepararlo en el horno, con vegetales, y la celebración va a ser mayor, porque por fin puedo agradecer por mi salud. Acabo de pasar por un proceso muy duro, y Dios finalmente me devolvió la salud”, dijo la latina. “Tengo pavo y salud. Qué mas puedo pedir. Vamos a pasarla bueno”.

Alex Díaz, director de ventas de Medicare en VNS Health, quien participó de la jornada de repartición de pavos para adultos mayores, destacó que la entrega, que coincidió con otros eventos similares en diferentes vecindarios de la Gran Manzana, son muestras de solidaridad, amor y apoyo con los más vulnerables para que también puedan sumarse al festejo de fin de año. Tiene claro que los elevados precios de la canasta familiar son un motivo para que muchos se queden sin festejar.

El Centro Médico Dominicano junto a VNS Health entregaron 300 pavos en Washington Heights la víspera del festejo que da inicio a las fiestas de fin de año. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Al igual que muchos neoyorquinos de edad avanzada, gran parte de nuestros afiliados se enfrentan a dificultades debido al aumento de los precios de los alimentos”, dijo el hispano. “Por ello, es fundamental unir esfuerzos para garantizar que todos nuestros vecinos —especialmente los más vulnerables de la comunidad— puedan disfrutar y compartir una comida festiva durante estas fechas”.

La entrega de pavos en el Centro Médico Dominicano también buscaba llevar un poco de alegría festiva a la comunidad de Washington Heights, por lo que la actividad también contó con la presencia de un DJ que se dedicó a poner música mientras transcurría el evento.

Roberto Franco, quien tiene una compañía que ayuda a que adultos mayores accedan a Medicaid, fungió como “el Santa claus de los pavos”. Al final del evento se dio a la tarea de recorrer varios pisos del Centro Médico Dominicano para sorprender a un par de neoyorquinos de la tercera edad con el regalo que cocinarán este jueves, y recalcó que actividades de apoyo comunitario como esa jornada son vitales en vecindarios como Washington Heights, donde el aumento del costo de vida, la inseguridad alimentaria y el aislamiento social pueden hacer que la temporada festiva sea una época particularmente difícil.

“Nos quisimos unir al Centro Médico Dominicano para acercarnos más a nuestra comunidad y darle a personas mayores de 65 años una muestra de Acción de Gracias. Para nosotros es importante llegarle a las personas que no tienen la posibilidad de comprar un pavo y lo hicimos aunque obviamente no pudimos darle a todo mundo”, comentó el caribeño, reconociendo que algunas personas que llegaron al sitio con la ilusión de llevarse un pavo, no alcanzaron el regalito.

“Es incontable el número de personas de por aquí que necesitan comida, y sabemos que no pudimos darle a todos y que los primeros en llegar recibieron su pavo, pero lo más importante de esto es la intención que tenemos de ayudar a que algunos de estos vecinos lleven comida a sus casas para el Día de Acción de Gracias”, dijo Franco.

El asesor de salud aprovechó para recalcar que en una fiesta como Acción de Gracias, vale la pena agradecer no solo por los gozos individuales sino que hay que pensar en comunidad.

“Yo agradezco porque nuestra gente pueda comer y pido además que tengan salud y puedan mantener sus necesidades básicas cubiertas, porque la verdad es que cada día está más cara la vida”, dijo el latino.

Saray Ventosilla, quien se quedó sin pavo, dejó ver su tristeza pero aseguró que iría a otro evento en East Harlem donde una de sus amigas le comentó que también estaban donando comida para la cena de Acción de Gracias, y lejos de criticar, aplaudió el gesto de las organizaciones.

El Centro Médico Dominicano junto a VNS Health entregaron 300 pavos en Washington Heights la víspera del festejo que da inicio a las fiestas de fin de año Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Aquí hay mucha gente que s puso guapa porque no alcanzaron a recibir pero uno entiende que no hay tanto pavo para todos en un solo sitio. Lo bueno es que vivimos en Nueva York, una ciudad en la que nadie se muere de hambre porque hay despensas de comida en cualquier esquina”, dijo la dominicana.

“Ahora mismito me voy pa East Harlem con mi carrito porque hay muchos sitios para pedir el pavo. Si uno quiere cena de Thanksgiving hay que buscar sitio, porque no vamos a quedarnos sin festejar solo porque uno es pobre. No señor, vamos a celebrar con pavo, con arroz moro, con papas y estando unidos. Esa es la vida y Dios nunca nos abandona”, dijo la abuela dominicana, con una enorme sonrisa en el rostro. “Ahora sí, que comience la fiesta”.