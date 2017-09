Candidatos a concejal por el Distrito 8 se miden en calmado debate

Diana Ayala, Robert Rodríguez y Tamika Mapp hablaron sobre sus propuestas para sacar adelante a East Harlem y el sur de El Bronx, de cara a las elecciones del próximo martes

El próximo martes 12 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones primarias en Nueva York y la pelea por la silla del Concejo Municipal que corresponde al Distrito 8 de East Harlem y el sur de El Bronx sigue siendo una de las más reñidas. La lucha política entre Diana Ayala, Robert Rodríguez y Tamika Mapp, los tres demócratas que están a la delantera de la contienda, se trasladó este miércoles al Centro Cultural Julia de Burgos, donde protagonizaron un tranquilo debate, que no pareció mostrar un claro ganador.

Así lo sintieron asistentes al evento como Luis González, quien escuchó atento a las respuestas de los tres candidatos y quien consideró que todos tienen buenas intenciones para el Distrito. “Me gustan los tres y lo único que espero es que cuando ganen pasen de las palabras a los hechos”, dijo el puertorriqueño, durante el intercambio de opiniones promovido por El Diario y moderado por Ana Nieto y Mariela Salgado.

Y en su afán por conquistar nuevos votos y convencer a los electores del distrito de que cada uno es la mejor opción para resolver los problemas de vivienda, seguridad, educación, creación de empleos, transporte y ayuda a los pequeños negocios que preocupa a esa comunidad de mayoría hispana y afroamericana, los candidatos lanzaron sus últimos cartuchos y se declararon ganadores.

“Tengo toda la confianza porque sentimos todo el apoyo de la comunidad y tengo toda la fe de que vamos a ganar el martes que viene”, aseguró Ayala, la candidata que apoya la actual concejal de ese distrito Melissa Mark Viverito, quien debe dejar el cargo por límite de términos. “Yo llevo 20 años en esta comunidad, tengo experiencia, no soy nueva y quiero trabajar mucho en el tema de vivienda para asegurarnos de que la gente siga en sus unidades”, comentó la madre de familia, quien de joven vivió en un albergue.

Asimismo el asambleísta Rodríguez se proclamó como el triunfador del debate. “Yo sé que hice las cosas bien y voy a ser el concejal de este distrito porque he luchado por esta comunidad para asegurar resultados y puedo hacer una buena labor en el Concejo Municipal sobre diferentes problemas. A las otras candidatas les falta gestión para traer más recursos a la comunidad para fondos a la vivienda, a las artes y a la inmigración”, dijo el político.

Y aunque Tamika Mapp no habla español, aseguró que ha logrado llegarle a la gente porque comparte las vivencias de los hispanos que como ella han vivido muchos años en el Distrito 8. “Yo voy a ganar porque soy una persona accesible, soy parte de la comunidad y sé crear relaciones entre todos, lo que es vital porque necesitamos una comunidad participativa. Más que una candidata soy una voz de la comunidad”, dijo la aspirante a la silla en el Concejo.

“A los votantes les pido que no permitan que el inglés o el español determinen por quién votar, pues yo no hablo español pero siempre los voy a entender todo el tiempo porque voy con mi interprete”, agregó.

José Calderón, presidente de la Federación Hispana, coorganizador del debate junto a El Diario, Univision 41 y radio WADO, resaltó que estos comicios han generado mucha emoción entre los habitantes del Distrito 8 y elogió a todos los candidatos.

“Creo que estamos en buenas manos, creo que los tres candidatos conocen los temas, hablan claro de su experiencia y de lo que van a hacer por su comunidad. Ahora depende de los votantes del Distrito 8 para que decidan a quién ven como el mejor para su comunidad”, agregó el activista.

Pero quien no comparte esa posición es la actual cabeza de ese Distrito y presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, quien puso en duda que Rodríguez o Tamika puedan ser buenas opciones para la comunidad.

“Yo ya tengo una candidata que es Diana Ayala porque es la mejor opción, porque ella entiende este distrito y continuará esa pelea para mejorar la calidad de vida de la gente que yo he dado”, comentó la líder política. “Si ganan los otros me preocupa, porque no creo que van a tener el mismo nivel de compromiso y entendimiento. Además falta representación femenina en el Concejo y Diana tiene el carácter para preservar el legado de la cultura latina en el distrito, la vivienda asequible y el liderazgo”.