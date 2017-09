Poder femenino y latino se mantienen casi intactos en el Concejo tras elecciones

Todos los concejales que buscaron su reelección ganaron, las 11 sillas latinas que había se mantienen, y con 12 nominadas, las mujeres solo perdieron una curul

Las elecciones primarias del martes pasado, que no contaron con una amplia presencia de votantes, dejaron casi intacto el panorama político de la ciudad de Nueva York.

Como estaba previsto, el alcalde Bill de Blasio ganó su boleto por la reelección con el 74% de los votos, contra apenas un 15.3% que obtuvo su rival más fuerte, Sal Albanese. Igual suerte tuvieron la defensora del pueblo Letitia James, los presidentes de los condados y los miembros del Concejo Municipal que estaban buscando su reelección.

Y aunque se temía que la representatividad latina y de las mujeres en el Concejo sufriera una notable disminución tras los comicios, en los cuales se disputaban 10 curules cuyos representantes no pudieron competir por límite de tiempos, como fue el caso de la presidenta del Concejo Melissa Mark-Viverito o la decisión de no buscar su reelección, como pasó con Julissa Ferreras, no hubo cambios considerables.

Las 11 curules que ostentan actualmente los políticos hispanos quedaron igual numéricamente y las concejales solo perdieron una silla, pasando de 13 mujeres legisladoras a 12.

Ydanis Rodríguez, concejal por el Distrito 10, Carlos Menchaca del Distrito 38, Rafael Espinal del Distrito 37, Fernando Cabrera del Distrito 14, Ritchie Torres del Distrito 15, Rafael Salamanca del Distrito 17 y Antonio Reynoso del Distrito 34, siguen manteniendo sus curules con sello hispano. A ellos se suman ahora Diana Ayala, quien ganó la contienda en el Distrito 8 con un margen muy apretado de 43.6% sobre Robert Rodriguez, quien tuvo 42.2% de los votos, Carlina Rivera, quien conservó para las mujeres y los latinos la silla que deja Rosie Méndez en el Distrito 2, y Rubén Díaz Sr., quien ganó la curul del Distrito 18 que deja Annabel Palma.

El asambleísta Francisco Moya, quien ganó la contienda del Distrito 21, tras vencer a Hiram Monserrate, acusado de haber golpeado a su novia en el 2008 y condenado por cargos de corrupción en el 2010, también se suma al club de los latinos en el Concejo, quienes tienen el reto de mantener y aumentar su representatividad.

Tras lograr su reelección, ahora el concejal Ydanis Rodríguez buscará convertirse en el próximo presidente del Concejo Municipal y suceder a Melissa Mark-Viverito, pero pare lograrlo deberá librar una batalla en la que se enfrentará a otros seis concejales, todos hombres y ninguno latino.

“El próximo período en el Concejo traerá cambios menores, pero seguiremos tan comprometidos con los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ, los inmigrantes, los latinos y la gente de todos los orígenes”, mencionó político de origen dominicano.

Mujeres mantienen 12 curules

Las concejales Margaret Chin del Distrito 1, Helen Rosenthal del Distrito 6, Vanessa Gibson del Distrito 16, Karen Koslowitz del Distrito 29, Elizabeth Crowley del Distrito 30, Laurie Cumbo del Distrito 35, Inez Barron del Distrito 42 y Deborah “Debi” Rose del Distrito 49 no permitieron que las mujeres perdieran esas curules.

A ellas se suman Diana Ayala del Distrito 8, que deja Mark-Viverito, Carlina Rivera del Distrito 2, que deja Rosie Méndez, y Alicka Ampry-Samuel del Distrito 41 que deja Darlene Mealy.

La docena de mujeres en el Concejo para el 2018 la completa Adrienne Adams, quien ganó el Distrito 28, que estaba abierto tras la salida del concejal Ruben Wills, acusado por hechos de corrupción.

Diana Ayala no pudo ocultar su emoción tras el triunfo en su distrito que sigue en manos femeninas y se comprometió a velar por todos sus constituyentes.

“Esta fue una campaña duramente construida alrededor de un grupo diverso de partidarios de la comunidad y estoy orgullosa de lo que hemos logrado. Sin embargo, de verdad creo que es responsabilidad de todos nosotros velar por que se cuente cada voto y se escuche la voz de cada individuo”, dijo la futura concejal. “Espero con interés proteger el derecho de todos los individuos a votar y prometer servir como una vanguardia en la protección de nuestro proceso democrático”.

Lucía Gómez, activista y analista política, calificó los resultados como muy positivos para la comunidad hispana y las mujeres, aunque lamentó que algunas candidatas hispanas como Marjorie Velásquez, quien perdió el Distrito 13 contra Mark Gjonaj, no hayan logrado su cometido.

“Tenemos que unirnos más como hispanos y como inmigrantes para seguir aumentando nuestra representatividad. Lo bueno es que no hubo pérdidas tan grandes, pero debemos pensar en las próximas elecciones como un electorado más fuerte”, aseguró Gómez, quien vio con preocupación que algunos candidatos “no aptos” aun cuenten con tanto apoyo de la comunidad.

“Seguimos teniendo una comunidad de doble moral donde no le damos verdadera importancia a las acciones negativas de los políticos y al mal ejemplo que gente como Monserrate ha demostrado”, concluyó, al tiempo que agregó que para que haya más representación femenina e hispana en el futuro es necesario que las mujeres se preparen muy bien y los latinos sigan mostrando más liderazgo.

Los cargos terminarán de definirse en los comicios generales del 7 de noviembre, pero por ser la Gran Manzana de mayoría demócratas, esas elecciones son consideradas meramente formales

Fiscal hispano hace historia en Brooklyn

Además de las contiendas por la Alcaldía, la Defensoría del Pueblo y las curules del Concejo Municipal, las primarias del martes tuvieron un triunfo adicional con sello latino. Eric González, quien se venía desempeñando como fiscal interino de Brooklyn, ganó las elecciones para hacerse de manera oficial con ese cargo. El año pasado el antiguo jefe de ese organismo, Ken Thompson, lo nombró para reemplazarlo un mes antes de morir.

Tras derrotar a cinco candidatos y alzarse con el 52.9% de los votos, González, quien no tiene contendor republicano en las elecciones generales de noviembre tras las cuales se formalizará su triunfo como Fiscal de Brooklyn, se vislumbra como el primer latino elegido para esa oficina.

“Hicimos historia”, comentó el fiscal González, de 49 año, sobre su triunfo. “Veo lo hermoso que es Brooklyn. Veo la diversidad y mi siguiente paso es asegurarme de construir un equipo en la Fiscalía que va a ayudar a implementar nuestra visión… también vamos a traer nuevos talentos y nuevas ideas para asegurarnos de que esta oficina refleje la diversidad de esta ciudad”. La Fiscalía de Brooklyn maneja casi 85,000 casos criminales al año.

Lista de resultados:

Alcaldía:

Bill de Blasio: 74.0%

Sal Albanese: 15.3%

Michael Tolkin: 4.7%

Robert Gangi: 3.1%

Richard Bashner: 2.4%

Fiscalía Brooklyn:

Eric Gonzalez: 52.9%

Anne Swern: 11.5%

Marc Fliedner: 10.3%

Vincent Gentile: 8.7%

Patricia Gatling: 9.2%

Ama Dwimoh: 7.2%

Concejo Municipal:

Distrito 1

Margaret Chin: 45.8%

Christopher Marte: 44.0%

Aaron Foldenauer: 6.1%

Dashia Imperiale: 3.9%

Distrito 2

Carlina Rivera: 60.8%

Mary Silver: 16.4%

Ronnie Cho: 8.5%

Jorge Vasquez: 7.6%

Jasmin Sanchez: 4.6%

Erin Hussein: 1.9%

Carlina Rivera dominated the Democratic competition in the race for the seat of New

Distrito 4

Keith Powers: 41.2%

Marti Speranza: 22.8%

Rachel Honig: 8.6%

Bessie Schacter: 8.3%

Vanessa Aronson: 6.7%

Maria Castro: 4.7%

Jeffrey Mailman: 4.3%

Barry Shapiro: 2.1%

Alec Hartman: 1.0%

Distrito 6

Helen Rosenthal: 64.8%

Mel Wymore: 30.7%

Cary Goodman: 4.2%

Distrito 8

Diana Ayala: 43.6%

Robert Rodriguez: 42.2%

Tamika Mapp: 9.6%

Israel Martinez: 4.4%

Distrito 9

Bill Perkins: 49.3%

Marvin Holland: 20.1%

Corell Cleare: 17.3%

Tyson-Lord Gray: 8.6%

Marvin Spruill: 2.4%

Julius Tajiddin: 2.0%

Distrito 10

Ydanis Rodríguez 61.7%

Josue Pérez: 31.1%

Francesca Castellanos: 7.1%

Distrito 13

Mark Gjonaj: 38.6%

Marjorie Velazquez: 34.4%

John Doyle: 19.1%

Victor Ortiz: 4.8%

Egidio Sementilli: 3.0%

Distrito 14

Fernando Cabrera: 54.7%

Randy Abreu: 35.0%

Felix Perdomo: 10.2%

Distrito 17

Rafael Salamanca 72.7%

Helen Hines: 27.3%

Distrito 18

Ruben Diaz Sr.: 41.9%

Amanda Farias: 20.9%

Elvin Garcia: 15.0%

Michael Beltzer: 13.6%

William Moore: 8.5%

Distrito 19

Paul Vallone: 54.1%

Paul Graziano: 45.6%

Distrito 20

Peter Koo: 57.9%

Alison Tan: 41.7%

Distrito 21

Francisco Moya: 55.2%

Hiram Monserrate: 44.1%

Distrito 28

Adrienne Adams: 38.3%

Richard David: 32.1%

Hettie Powell: 28.9%

Distrito 30

Elizabeth Crowley: 63.6%

Robert Holden: 36.1%

Distrito 32

Mike Scala: 43.7%

Helal Sheikh: 30.6%

William Ruiz: 24.3%

Mike Scala, an attorney, beat two other Democrats for the chance to take on New York City Councilman Eric Ulrich, one of the few Republicans in the council.

Distrito 34

Antonio Reynoso: 64.5%

Tommy Torres: 35.3%

Distrito35

Laurie Cumbo: 57.5%

Ede Fox: 41.5%

Distrito 38

Carlos Menchaca: 48.5%

Felix Ortiz: 32.9%

Chris Miao: 9.0%

Sara Gonzalez: 6.0%

Delvis Valdes: 3.4%

Distrito 40:

Mathieu Eugene: 41.0%

Brian-Christopher Cunningham: 30.2%

Pia Raymond: 22.4%

Jennifer Berkley: 6.2%

Distrito 41

Alicka Ampry-Samuel: 31.4%

Henry Butler: 21.9%

Cory Provost: 11.3%

Moreen King: 8.7%

Deidre Olivera 8.0%

Royston Antoine: 5.7%

Victor Jordan: 5.2%

David Miller: 4.8%

Leopold Cox: 2.9%

Distrito 43 (Demócratas)

Justin Brannan: 38.7%

Khader El-Yateem: 31.2%

Nancy Tong: 15.8%

Vincent Chirico: 7.7%

Kevin Carroll: 6.3%

Distrito 43 (Republicanos)

John Quaglione: 48.7%

Liam McCabe: 31.4%

Bob Capano: 14.8%

Lucretia Regina-Potter: 4.4%

Distrito 49

Debi Rose: 69.4%

Kamillah Hanks: 30.1%