Educan a neoyorquinos para resolver “tickets” sin tener que ir a la corte

Los tribunales civiles de OATH dan opción a quienes tienen infracciones menores de responder sus casos por internet, correo o telefónicamente

La reciente ola de arrestos y detenciones de inmigrantes en algunas cortes de la Ciudad ha hecho que muchos indocumentados no cumplan con las citaciones que las autoridades les imponen cuando presuntamente cometen una infracción. Y en su afán de que ese ya no sea un impedimento que evite que quienes reciben “tickets” respondan ante las cortes civiles de Nueva York, la Oficina de Juicios Administrativos y Audiencias (OATH) está promoviendo varios talleres educativos para que la gente sepa que en muchos casos no necesitan ir personalmente a los tribunales, sino que pueden resolver sus citaciones de manera telefónica o a través de internet.

Así lo dio a conocer este lunes el juez y comisionado de ese organismo, Fidel del Valle, quien hizo un llamado a los neoyorquinos, sin importar su estatus migratorio, para que aprovechen estas herramientas dadas por la corte para ponerse al día con sus procesos y no dejarlos pasar.

“En Nueva York tenemos alrededor de 1 millón de citaciones anuales y la gran mayoría puede resolverlos sin tener que ir, pero solamente como 300,000 responden”, aseguró Del Valle, recordando que cuando una persona a la que se le ha impuesto una citación enfrenta su proceso, tiene la mitad de posibilidades de que gane el caso. “Al 43% de personas se les quitan los cargos, pero si no se presentan, es imposible que un juez se los quite. Además si lo hace por teléfono, computadora y correo, es imposible que personal de ICE los encuentre, porque están protegidos”.

El funcionario recordó además que en las cinco cortes de OATH que hay en Nueva York hay una política que prohíbe la colaboración con agentes de Inmigración, al igual que en el resto de la ciudad.

“Si se presentan oficiales de ICE en una de nuestras oficinas, los abogados de la Ciudad tienen equipo para intervenir inmediatamente, pero hasta el momento no se ha presentado ningún caso en ninguna de nuestras cortes”, advirtió.

La dominicana Morena Morales, quien confesó tener “un ticket pendiente”, vio con buenos ojos el llamado de las cortes civiles, pues asegura que resolver su citación sin ir al tribunal, es mucho más cómodo y no le genera pérdidas económicas adicionales.

“Hacerlo en línea es más fácil. A mí en mi vida no me han puesto muchos tickets pero en un solo año me pusieron cinco, muchos injustos porque la policía lo hace para completar las cuotas que necesitan, pero peleándolo desde mi propia casa no pierdo un día de trabajo, me quedo tranquila y es mejor para todos”, agregó.

El concejal Ydanis Rodríguez, quien está promoviendo un taller educativo este martes sobre las maneras de responder a una citación civil sin tener que ir a la corte, dijo además que el anuncio del comisionado de OATH es una garantía de protección a la justicia.

“Queremos que la gente sepa que tienen derechos, porque muchas veces las personas reciben un ticket y se preparan para irlo a pagar y aunque hay muchos a los que se los pusieron siendo responsables, también hay otro grupo que lo recibe siendo inocente y queremos mostrar que nadie es culpable hasta que un juez tome esa decisión”, dijo el concejal, quien agregó que bajo el actual clima de temor de inmigrantes de no ir a muchas cortes, esta es una opción perfecta.

“Es un alivio para todos, especialmente para la comunidad indocumentada pero reiteramos que cuando alguien va a responder a un summon no tiene consecuencias de que esa información pase a inmigración, pero dejar de ir si tiene consecuencias en el futuro”, agregó el líder dominicano, quien instó a otras cortes a ofrecer más las opciones de las cortes de OATH para las citaciones.

“Creo que es importante seguir reproduciendo lo que está haciendo el comisionado Del Valle en OATH, pero reiteramos que los 8 millones de neoyorquinos, tengan o no estatus migratorio pueden ir a las cortes tranquilamente porque no compartimos información con autoridades federales”, recalcó el dominicano.

Asimismo, la senadora estatal Marisol Alcántara manifestó que con este anuncio ya no hay excusas para no responder ante una citación y advirtió que quienes no tengan computadoras pueden solicitar ayudar en cualquier oficina de los oficiales electos en sus vecindarios.

“Esta iniciativa trae los servicios de la Ciudad a su comunidad y si los indocumentados tienen miedo de ir a la corte, es importante que las personas saquen provecho de estos métodos para responder a un ticket porque si no después no funcionan”, concluyó la política.

Taller educativo