María Celeste Arrarás felicita a Donald Trump, pero…

"Así como he criticado su indiferencia y falta de acción inicial ahora digo Bravo"

Luego de que este jueves el presidente Donald Trump ordenara la suspensión temporal del ‘Acta Jones’ para agilizar el envío de ayuda humanitaria a Puerto Rico tras el paso del huracán María, María Celeste Arrarás lo felicitó pero criticó que solo sea por 10 días.

La periodista boricua quien, junto a otras celebridades, se mantiene activa en el pedido de ayuda para Puerto Rico escribió lo siguiente en sus redes sociales:

“Hay que decir las cosas como son: Así como he criticado su indiferencia y falta de acción inicial ahora digo Bravo Presidente Donald Trump por este paso necesario para la reconstrucción de Puerto Rico. El levantar la ley Jones permitirá que la ayuda fluya a la isla con más facilidad. Solo nos gustaría que no fuese solo por 10 días. ¡La isla no se puede reconstruir en semana y media! Además los intereses de 3.5 millones de ciudadanos americanos deberían ir por encima de los de las compañías navieras”.

Esta ley dice que en el intercambio entre Puerto Rico y Estados Unidos solo se autoriza a barcos que tengan la bandera estadounidense. Al dar esta autorización de que no sea necesario cumplir esta ley, otros países pueden colaborar en la reconstrucción de la isla.

Este fin de semana María Celeste también participó del programa especial de Telemundo ‘Todos Unidos’, producido y conducido por Don Francisco y esto fue lo que nos dijo ese día.

