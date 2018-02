Inquilinos ven “llamita” al final del túnel tras 11 meses sin gas en El Bronx

La Ciudad asumió el control del caso y acaba de firmar un contrato para restablecer el servicio, pero luego le pasarán la factura al dueño del inmueble

En la casa de Judith Papalotzi y sus tres hijos no se comen tamales ni platillos elaborados hace 11 meses. Desde marzo del año pasado, el edificio en El Bronx en el que viven no tiene gas, y al igual que otras 20 familias del inmueble, dependen de unas mini estufas de dos puestos, que no solo son incómodas sino que le están “desangrado” el bolsillo.

“Nos tratan como si estuviéramos pidiendo algo regalado, y uno en esas estufitas no puede cocinar igual, porque se tardan más las cosas y consumen mucha energía”, comentó bastante frustrada la madre mexicana. “A mí el recibo me aumentó 50% y ahora que viene el calor no sé de dónde voy a sacar para pagar. El ‘bill’ me está llegando por $160 y ese costo debería asumirlo el landlord, no nosotros”.

Y aunque todavía sus estufas de gas siguen siendo “meros adornos” en sus cocinas, porque no funcionan, la madre soltera y sus tres pequeños: Johnatan, Brenda y Brandon Domínguez, se mostraron esperanzados en que pronto terminara su suplicio. El viernes pasado el Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo (HPD), que desde febrero del 2015 incluyó al edificio en el Programa de Cumplimiento Alternativo (AEP), firmó un contrato para restablecer el servicio de gas en el inmueble 156 East de la calle 178. Con esa iniciativa, la Ciudad se hace cargo de las reparaciones y luego le pasará la factura al casero Arthur Gibbons, quien no se ha referido al tema.

“Ojalá que sea cierto y nos reparen porque ya uno siente que por ser pobre nos dejan en el olvido”, comentó Papalotzi, al tiempo que invitó al alcalde Bill de Blasio a que vaya personalmente al edificio a ver lo que tienen que padecer.

Realizan manifestación

Asimismo, el senador estatal Gustavo Rivera, quien promovió una manifestación este miércoles frente al inmueble afectado, hizo un llamado a que todos los inquilinos de la Gran Manzana que viven situaciones similares se unan y no se queden callados. Y aunque agradeció que la Ciudad finalmente haya firmado un contrato para restablecer el gas en el edificio de El Bronx, reconoció que ha faltado prontitud.

“Definitivamente pudieran haber hecho mejor las cosas, pero aquí el casero es el que ha sido por décadas irresponsable. Siento que la Ciudad no funcionó perfectamente en este caso, pero advierto que la negligencia no está en ellos sino en el casero”, comentó el político de El Bronx, quien garantizó que los inquilinos del edificio en mención podrán cocinar con gas muy pronto.

“HPD ya firmó un contrato para reemplazar las líneas de gas y se le va a cobrar al casero, y si no se pone ‘carne de puerco’ (difícil), en un período de cinco meses los inquilinos van a tener gas con este arreglo que va a costar como $100,000”, dijo.

Guadalupe Modesto, otra de las residentes del inmueble, se mostró escéptica ante las futuras reparaciones para restablecer el gas y además de pedir a la Ciudad que no los abandone, sugirió que el casero asuma todos los costos en los que han tenido que incurrir por la falta del servicio.

“Nosotros aquí ya no podemos cocinar y nos toca pedir comida de afuera. Nos gastamos como $1,500 y eso debería pagarlo el landlord”, enfatizó la joven, refiriéndose al dueño del edificio, quien en agosto de 2016 recibió multas por $96,525 y 60 días en una cárcel civil , según Rivera.

Zoe Kheyman, abogada de The Legal Aid Society, explicó además que interpusieron una demanda contra el casero para que se autorice que pueda haber un administrador ordenado por el tribunal que cobre las rentas e invierta el dinero en proporcionar servicios esenciales y hacer las reparaciones necesarias.

“Durante demasiado tiempo, estos inquilinos han vivido en condiciones abominables que nadie debería tener que soportar”, dijo la abogada, explicando que el 19 de marzo tendrán una audiencia en la corte.

Al ser consultado sobre las obras de restauración del gas en el edificio, un vocero del Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo confirmó que ya están autorizados los trabajos y el casero tendrá que responder al final por los costos.

“HPD ha estado muy involucrado aquí y ha seleccionado un plomero licenciado para realizar el trabajo de reparación extensivo necesario para restaurar el servicio de gas para los residentes, trabajo que se le facturará al propietario”, afirmó el funcionario.

Cronología de una pesadilla: