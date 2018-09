11 cosas que haces mal y que no te permiten bajar de peso

Creemos que conocemos todos los tips para bajar de peso pero cometemos muchas equivocaciones

Para bajar de peso y sentirse fuerte, la mayoría de las personas piensan que con comer sano y hacer ejercicio es más que suficiente. Pero luego de algunas semanas de dieta, las cosas no salen como queríamos y nos sentimos cansados y agotados o no bajamos lo suficiente y no entendemos por qué.

Aquí desplegamos una lista de cosas que probablemente estés haciendo mal y que hacen que tu dieta no funcione.

No comer después de entrenar

Después de hacer ejercicio el cuerpo pide alimentos para volver a cargar energías. El tema es ¿qué comer? Según los profesionales, hay dos nutrientes claves para después de una intensa sesión de gimnasio: proteínas y carbohidratos. Si consumes otra cosa, tal vez tu ejercicio haya sido en vano.

Saltearse el desayuno

La gente tal vez piensa que saltarse el desayuno nos ahorrará calorías a largo plazo, pero no es tan simple. La ciencia demostró que el desayuno sirve para impulsar el metabolismo después de ayunar durante la noche. Las personas que omiten el desayuno tienen mayor riesgo de diabetes, hipertensión y trastornos metabólicos.

Comer alimentos no nutritivos

No siempre los alimentos que nos venden como sanos son los nutritivos. Las barras de cereal, por ejemplo, no son tan buenas a la hora de una colación completa. Hay que rellenar las comidas y refrigerios con alimentos integrales como verduras, cereales, proteínas y grasas saludables.

No resistir a los antojos

Cuanto más fuerza le pongamos a resistir ese antojo, más acostumbramos al cuerpo a soltarlos y que no vuelvan a aparecer. Porque decirle que sí a un simple antojo puede transformarse en un plato de pastas, una botella de vino y así tirar todo el esfuerzo de la semana a la basura.

Contar calorías

No importa el número de calorías. Durante años se creía que el número de calorías indicaba algo, pero no. No todas las calorías proporcionan cantidades iguales de nutrición y sus necesidades calóricas de un día para otro están en constante cambio. El conteo de calorías que elija puede no ser siempre lo que nuestro cuerpo realmente necesita. Sin mencionar que se puede convertir en una obsesión enfermiza .

Comer alimentos bajos en grasa

Las grasas tienen una mala reputación, pero las grasas dietéticas deben incluirse regularmente en tus comidas y refrigerios. Los beneficios para la salud al comer alimentos que contienen grasa son muy amplios. Optar por versiones bajas en grasa de productos lácteos u otros aperitivos no lo hará más saludable. Si no comes suficiente grasa, podrías estar en mayor riesgo de demencia, infertilidad e incluso problemas cardíacos.

Beber gaseosas dietéticas

El hecho de que estas bebidas no tengan calorías no significa que se puedan tomar todo el día, todos los días sin consecuencias. Los químicos y el sodio contenidos en estas bebidas carbonatadas pasan factura. Además de deshidratarte y potencialmente causar brotes, la gaseosa dietética puede afectar tu estado de ánimo, tus entrenamientos e incluso la salud de tu corazón .

Dejar los carbohidratos

Las dietas bajas en carbohidratos son furor, pero no son la panacea que parecen ser. La ciencia es un poco inestable sobre si estas dietas realmente funcionan. Nuestro cuerpo obtiene la energía más fácil con los carbohidratos. Además, muchos alimentos ricos en carbohidratos, como el arroz y la fruta, proporcionan nutrientes esenciales como antioxidantes y fibra.

Comer una dieta sin gluten

El gluten no siempre es malo. Si sos intolerante a la lactosa sí, pero si no es así, evitarlos no parece ser una solución real.

Comer una dieta libre de gluten no es lo mismo que comer una dieta saludable. El gluten es una proteína que se encuentra en muchos alimentos nutritivos, incluido el pan de trigo integral y la harina de avena. Estos alimentos proporcionan fibra y otros nutrientes que las personas que consumen una dieta libre de gluten deben obtener de otros lugares. Hay muchos mitos vagabundeando sobre el gluten y si es malo o no.

Sentirse culpable de comer ciertos alimentos

“Realmente me arrepiento de haber comido esa segunda porción de pizza”. “Tengo que comer sano hoy para recuperar todos los alimentos que comí anoche”, ¿suena familiar? Sentirse culpable después de comer ciertos alimentos o ciertas cantidades de alimentos es demasiado común. Los alimentos están marcados como “buenos” o “malos” y, como resultado, pueden hacernos sentir así. Y no sirve porque no solo nos sentimos muy mal, sino que en realidad podemos terminar con patrones de alimentación menos saludables.

No tomar la suficiente agua

No tomar suficiente agua puede tener todo tipo de consecuencias para tu salud, algunas de las cuales incluyen una menor absorción de nutrientes y problemas con la digestión. Estos efectos pueden interferir con tus señales de hambre e interrumpir un día normal de alimentación. Dos litros por día es lo recomendable.