¿Qué cenarán los astronautas de la EEI en Navidad? Aquí te lo decimos

Vivir la Navidad a 250 millas de distancia del planeta Tierra, no debe ser nada fácil. Afortunadamente, los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) ya han recibido los alimentos que conformarán su cena navideña y que los harán sentir un toque de casa.

Lo que cenarán los astronautas de la EEI en Navidad fue entregado a través de una cápsula del SpaceX Dragon durante este fin de semana. El comandante Alexander Gerst recibió el paquete mediante el brazo robótico de la estación, aunque la cápsula tuvo que acercarse dos veces para lograr la entrega.

“#ICYMI: Dragon Delivers Science and Goodies in Time for Christmas” ⚡️The @SpaceX #Dragon completed a three-day delivery trip to the station Saturday where it will stay until January. https://t.co/P6V9dnRiBW

— Intl. Space Station (@Space_Station) 10 de diciembre de 2018