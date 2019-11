Los 5 favores de la Virgen de la Medalla Milagrosa

View this post on Instagram

Oración a la Virgen Milagrosa ORACIÓN PARA OBTENER UN FAVOR Inmaculada Madre de Dios y madre mía, que al entregamos tu Medalla, te has mostrado dispensadora de todas las gracias del cielo. Reconozco mi indignidad para merecer tu protección; pero miro tu imagen con los brazos abiertos y recurro a ti para que me concedas la gracia que te pido.(Aquí se pide la gracia y se reza tres veces la oración jaculatoria: OH María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. AMEN .🌸 .🌸 . ORACIÓN EN ACCIÓN DE GRACIAS Virgen Milagrosa, mírame delante de ti, lleno de alegría, para darte las gracias por el favor que me has concedido. He reconocido por experiencia que siempre escuchas las peticiones que te hacemos y que tu Medalla es prenda de protección y de paz. Continúa, Virgen Milagrosa, otorgándonos favores y acercándonos cada día más al Señor. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. AMEN . 27 de Noviembre dei de La Milagrosa