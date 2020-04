Ofrecen hoteles a quienes conviven con pacientes en apartamentos pequeños, para evitar contagios en Nueva York

Vivir en espacios pequeños es la realidad de la mayoría en la ciudad de Nueva York, especialmente en las zonas más populares, con familias grandes y varias generaciones compartiendo un mismo apartamento.

Sin sorpresa, en esos vecindarios las tasas de contagio han sido más altas. Como una opción para descongestionar viviendas donde hay reportes de síntomas de COVID-19, la ciudad está ofreciendo desde ayer habitaciones en hoteles actualmente vacíos por la falta de visitantes.

El presidente del Comité de Salud del Concejo Municipal, Mark Levine, comentó que el objetivo es lograr que las personas que viven en apartamentos congestionados puedan distanciarse de los miembros de la familia para detener la propagación del coronavirus.

“Esto es especialmente importante en las comunidades de bajos ingresos donde los apartamentos llenos de gente han estado impulsando la propagación del virus”, dijo Levine, citado por NBC News.

Los pacientes necesitarán una recomendación de su proveedor de atención médica para asegurar una habitación, pero no se verán obligados a permanecer encerrados en el hotel, aclaró el concejal.

La noticia llega después de que el alcalde Bill de Blasio habló de ofrecer 11 mil “habitaciones más de hotel para poner en cuarentena a quienes viven en hogares superpoblados y multigeneracionales”.

NYC tiene más de 107 mil habitaciones de hotel, casi el doble que en el año 2006, según la Contraloría de la Ciudad. La gran mayoría están actualmente desocupadas.

Mientras tanto, funcionarios de la ciudad siguen investigando la muerte de tres hombres en cuarentena en un hotel en Times Square durante el fin de semana. No está claro si sus decesos estuvieron relacionados con el virus.

Some very good news: Tomorrow NYC will begin offering hotel rooms to those with mild/moderate covid who need to be able to isolate from their families.

This is especially important in low-income communities where crowded apartments have been driving the spread of the virus.

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 21, 2020