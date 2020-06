El dato que le daría la estocada final a “Heroes Act” y a una segunda ronda de cheques de estímulo

Más allá de la oposición de la mayoría republicana en el Senado de aprobar el paquete demócrata de estímulo económico conocido como “Heroes Act” por diferencias en filosofía política y de partido, hay un hecho que podría complicar las posibilidades de una segunda ronda de cheques.

La semana pasada, el Departamento del Trabajo reportó que en mayo se experimentó la mayor creación de empleo en un mes.

La cifra de 2.5 millones de personas en puestos de trabajo contrasta con la mayor caída de empleo histórica (20.5 millones) en abril.

Así las cosas, la tasa desempleo bajó a 13.3%, mientras que el mes anterior la estadística era de 14.7%.

En el caso de los latinos, uno de los grupos más vulnerables de la pandemia, el desempleo bajó del 18.9% al 17.6%.

Medios como Forbes y Motley Fool coinciden en que la manera en cómo reaccione el escenario laboral en las próximas semanas incidirá directamente en las decisiones que se tomen a nivel legislativo, donde discusiones formales sobre un segundo paquete de estímulo comenzarían a tomar forma entre finales de junio y principios de julio.

Forbes reportó esta semana que los recientes datos sobre desempleo influencian negativamente las posibilidades de cheques de estímulo más generosos. Heroes Act dispone hasta un máximo de $6,000 para familias con dependientes, entre otras disposiciones de desembolso de fondos para trabajadores esenciales y beneficios por desempleo.

Motley Fool plantea, por su parte, que la inesperada subida es precisamente lo que los republicanos en el Senado podrían usar para oponerse a una segunda distribución de incentivos.

Actualmente, la legislación aprobada en la Cámara de Representantes se mantiene sobre la mesa sin que se entre de lleno a la evaluación en el Senado.

Desde antes de ser aprobada, los republicanos en el Congreso anticiparon que no se le daría paso en el Senado; lo que, sin embargo, no descarta del todo la posibilidad de que algunas partes de la ley puedan ser consideradas dentro de un nuevo paquete legislativo.

La semana pasada trascendió que el presidente Donald Trump mantiene reuniones con asesores de cara a la presentación de una nueva medida de impacto económico; aunque, de entrada, se indicó que la prioridad de la administración no son cheques a individuos y familias como el que está siendo distribuido todavía bajo la ley CARES.

El portavoz de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo, por su parte que, de aprobarse un cuarto paquete de estímulo, sería el último que evalúe el Congreso, aunque no precisó si el mismo incluirá una segunda ronda de cheques de estímulo.

El legislador con más poder en ese cuerpo legislativo dijo hace más de una semana que en, aproximadamente, un mes los legisladores tomarían una decisión al respecto.

Nancy Pelosi, su contraparte en la Cámara, volvió a insistir este lunes en la necesidad de que se aprueben las disposiciones de “Heroes Act”, a pesar de la opisición generalizada, incluso por parte miembros de su partido.

“Esto no es tiempo para eslógans diseñados para distraer a los estadounidenses. Es tiempo de tomar acción para proteger la vida de los estadounidenses y sus medios de vida. El Senado debe tomar acción inmediata para aprobar #HeroesAct”, lee un tuit compartido ayer en su cuenta oficial.

This is not a time for slogans designed to distract the American people. It is time for action to protect American lives and livelihoods. The Senate must take immediate action to pass the #HeroesAct. #MSNBCLive pic.twitter.com/RHUqIwiRVl

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 8, 2020