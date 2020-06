Facebook retira aviso de campaña de Trump por tener un símbolo nazi

La red social Facebook retiró este jueves un aviso de la campaña de Donald Trump por tener contenido usado por grupos de odio.

“Retiramos estas publicaciones y avisos por violar nuestra política contra el odio organizado”, dijo Andy Stone, vocero de Facebook. “Nuestra política prohíbe usar un símbolo de un grupo de odio para identificar a un prisioneros políticos sin el contexto que condena o discute el símbolo”.

BREAKING: President Trump is using an upside-down red triangle to Depict "fair-left' political groups in America. This EXACT symbol was used by Hitler and the Nazis to depict "political prisoners" in their concentration camps. THIS IS NOT OK! You hired him! Now fire him, GOP! pic.twitter.com/4BYldwXl4x

— Mrs. Krassenstein (@HKrassenstein) June 18, 2020