Alcalde coloca a su esposa al frente de comité de “justicia racial” de Nueva York

Chirlane McCray, primera dama municipal, no se detiene ante las críticas de que está excediendo sus funciones, incluyendo decidir el recorte del presupuesto policial. Al contrario, sigue avanzando.

Ahora su esposo, el alcalde Bill de Blasio la colocó al frente de la recién creada “Comisión de Justicia Racial y Reconciliación”, consecuencia de las protestas nacionales tras la muerte de George Floyd por brutalidad policial.

El panel estudiará el destino de las estatuas que hay en NYC de figuras históricas asociadas con la esclavitud, incluidos “fundadores de la nación” como George Washington y Thomas Jefferson, anunció ayer el alcalde Demócrata.

La decisión se produjo horas después de que la noche del jueves cinco legisladores Demócratas de la ciudad, incluido el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, le enviaran una carta solicitando retirar la estatua de Jefferson del Ayuntamiento, generando reacciones a favor y en contra entre políticos de ambas toldas.

“Éste es exactamente el tipo de cosas que estas nuevas comisiones deben examinar”, dijo De Blasio a los periodistas ayer durante su sesión informativa matutina, anunciando la última asignación de su esposa. “Creo que es el momento de evaluar toda la apariencia de esta ciudad, y una comisión que se centra en la justicia y la reconciliación realmente puede pensar en un enfoque más amplio”.

De Blasio dijo que eso incluiría examinar la estatua de Washington en el Ayuntamiento y el nombre de su residencia oficial como alcalde, Gracie Mansion, que fue construida por un propietario de esclavos, Archibald Gracie.

Cuando los periodistas lo presionaron, de Blasio reconoció que no estaba seguro de cuán lejos debería llegar la revisión, pero dijo que era hora de examinar las “profundas contradicciones” de los antepasados ​​de la ciudad y la nación.

“No tengo una conclusión inevitable para ustedes en cuanto a qué nombres deben mantenerse, qué nombres deben cambiarse”, agregó. “Pero creo que esta comisión es la forma correcta de hacerlo”.

Varias estatuas de Cristóbal Colón y otras figuras históricas han sido vandalizadas y pedidas de ser removidas a lo largo del país, al considerar que causaron un genocidio de los aborígenes y/o promovieron la esclavitud.

La comisión de reconciliación es el segundo grupo de trabajo al que McCray ha sido asignada en las últimas semanas después de que su esposo la seleccionó para copresidir un panel que examina cómo las desigualdades raciales ayudaron a alimentar el brote de coronavirus.

McCray dirigió previamente una comisión para construir estatuas de figuras históricas de mujeres, que fue objeto de intensas críticas después de rechazar a la sagrada monja italoamericana Madre Cabrini.

Algunos críticos han acusado al alcalde de proyectar el perfil de McCray, quien contempla una posible carrera para la presidencia del condado de Brooklyn en 2021, acotó New York Post.

