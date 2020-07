Gobernador de Texas cede y ordena uso obligatorio de cubrebocas en público

El gobernador de Texas Greg Abbott ordenó este jueves el uso obligatorio de cubrebocas en público, una medida a la que se había resistido.

La orden indica que la mascarilla será obligatoria en los condados con más de 20 casos de COVID-19. El aumento de casos en Texas obligó a la medida.

“Debido a los recientes aumentos sustanciales en los casos positivos de COVID-19 y los aumentos en la tasa de positividad de COVID-19 y las hospitalizaciones resultantes de COVID-19, se necesitan medidas adicionales para reducir la creciente propagación de COVID-19 con los medios menos restrictivos, y para evitar la necesidad de medidas más extremas”, dijo Abbott en su orden ejecutiva.

Abbott dijo que el estado necesita ayuda de la población para detener el contagio.

“Usar el cubrebocas no es solo importante para protegerse, también evita que sin querer se cause daño a otros texanos, especialmente cuando una gran cantidad de personas salen de casa sin saber que pueden tener COVID-19 porque no tienen síntomas”, dijo Abbot.

Wearing a face covering in public is proven to be one of the most effective ways to slow the spread of #COVID19 while continuing to keep Texas businesses open.

Texans should wear a face covering for the health of their families, friends, and for all fellow Texans. pic.twitter.com/5oWVfZMsph

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) July 2, 2020